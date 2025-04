Afrique: Afreximbank inaugure son centre africain du commerce

La Banque Africaine d'Import-Export a inauguré, le jeudi 10 avril 2025, son premier Centre Africain du Commerce à Abuja, au Nigeria. Cette inauguration marque le début d'une nouvelle pour le commerce et l'investissement en Afrique.

Dans l'objectif de promouvoir le commerce intra-africain, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a lancé les activités de son premier Centre africain du commerce à Abuja (AATC) au Nigéria. Il comprend, entre autres, un centre d'incubateur technologique, de Petites et moyennes entreprises (PME), une plateforme numérique du commerce africain et un hôtel d'affaires. Cette structure est d'une importance stratégique pour ses initiateurs au regard de son rôle clé dans la construction de l'avenir économique de l'Afrique et son impact significatif attendu sur le paysage commercial et d'investissement du continent.

Selon le président d'Afreximbank, Pr Benedict Oramah, le centre d'Abuja est le premier d'une série de centres en cours de développement sur le continent africain et dans les Caraïbes. « Certains seront la propriété d'Afreximbank, d'autres fonctionneront sous un système de franchise. Nous prévoyons ainsi de créer un réseau solide de centres jouant le rôle phare de guide d'interconnexion et de flux commerciaux et d'investissement au sein de l'Afrique et entre l'Afrique et les Caraïbes », a-t-il expliqué. Pr Benedict Oramah a souligné que ce projet qui s'est concrétisé après 41 mois, est le fruit de l'espoir et de la détermination des acteurs. Il a précisé que le centre abritera le bureau régional permanent d'Afreximbank et concrétisera une aspiration vieille de trois décennies.

Pour le secrétaire du gouvernement fédéral du Nigéria, Dr. George Akume, l'AATC est un projet emblématique qui incarne un engagement commun à faire progresser le commerce intra-africain, à favoriser l'intégration économique et à libérer le potentiel immense du continent. « Cette occasion concrétise une vision audacieuse pour l'avenir économique de l'Afrique. L'AATC est un témoignage de la puissance de la collaboration, de la résilience et d'un leadership visionnaire. Il ne s'agit pas simplement d'une structure physique mais c'est le début d'une ère d'innovation, un pôle pour l'entrepreneuriat et un catalyseur de développement durable », a argué George Akume. En outre, il a relevé que le rôle d'Afreximbank dans la configuration du paysage commercial africain ne saurait être surestimé, l'institution ayant constamment fait preuve de détermination pour éliminer les barrières, combler les lacunes de financement et renforcer la compétitivité des entreprises africaines.