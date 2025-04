Sénégal: Ouverture du 7ème Salon international du livre de Thiès

Thiès — Le septième Salon international du livre de Thiès (SILT) ouvert, jeudi, en face de l'hôtel de ville de Thiès, a enregistré, une participation record d'éditeurs, comparé aux éditions précédentes.

Placée sur le thème: "L'écriture mémorielle: des vérités à la réconciliation", le septième Salon international du livre de Thiès (SILT) se tiendra jusqu'à samedi.

"La présente édition a battu le record du nombre d'éditeurs des éditions précédentes, avec 27 éditeurs présents aujourd'hui, contre une vingtaine lors des dernières organisations", s'est réjoui Moustapha Ndéné Ndiaye, promoteur de cet événement, lors de la cérémonie d'ouverture.

"L'objectif de ce salon international, a-t-il expliqué, est de faire de Thiès la capitale du livre au Sénégal ".

Il a indiqué que la présente édition du salon international du livre de Thiès laisse entrevoir de belles perspectives", en ce qu'elle "exhume toute l'énergie créatrice de cette ville de Thiès".

"Elle met en lumière toute une tradition et un foyer d'écriture qui regroupe dans un beau patrimoine, des écrivains comme Mbaye Gana Kébé à Fama Diagne Séne, Moustapha Ndéné Ndiaye, Mamadou Lamine Ndiaye", a-t-il ajouté.

Le Professeur d'histoire Ibrahima Thioub, ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), parrain de l'événement, "est la personne la plus indiquée pour débattre des questions mémorielles", a estimé M. Ndiaye.

Fondateur de l'Ecole doctorale Etudes sur l'homme et la société (ETHOS), ses recherches, enseignements et autres activités académiques portent sur l'histoire économique, l'historiographie africaine, les systèmes de domination et leurs idéologies, l'esclavage en Afrique, les prisons, etc.

Le Secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a estimé que le thème de la présente édition trouve sa pertinence en ce qu'il "renvoie au rôle que le livre et la lecture doivent avoir dans nos sociétés, dans la transmission et dans ce qui relève de la dynamique des autorités".

M. Sarr a annoncé la tenue d'un forum national sur le livre et la lecture à la "fin du mois de juin", sur instruction du chef de l'État.

Cette instruction entre en droite ligne de la dynamique souverainiste des autorités et de la construction de la citoyenneté.

En plus, "le Président de la République a instruit la mise en place d'un conseil national de la mémoire et du patrimoine, sur lequel nous travaillons", a-t-il ajouté.

Bakary Sarr a évoqué la perspective de la tenue de salons du livre à l'intérieur du pays, pour intéresser davantage les populations, les élèves et le monde universitaire, mais aussi, pour faire bénéficier les acteurs des retombées de ces rencontres.

Le Salon international du livre de Thiès (SILT) est lancé en 2011. Cette édition a enregistré la présence de 27 éditeurs.