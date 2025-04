Sénégal: 'Mamadou Badio Camara a consacré l'essentiel de sa vie à la justice et à la République' (Bassirou Diomaye Faye)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris part, vendredi, à la cérémonie de levée de corps du président du Conseil Constitutionnel, Mamadou Badio Camara, saluant un homme qui a consacré l'essentiel de sa vie au droit, à la justice, et à la République.

"En ces moments solennels empreints de tristesse et d'émotions, nous nous sommes rassemblés pour rendre un dernier hommage à M. Mamadou Badio Camara, un homme qui a consacré l'essentiel de sa vie au droit, à la justice, et à la République", a dit le chef de l'Etat, lors de la cérémonie de levée du corps du défunt président du Conseil constitutionnel.

Mamadou Badio Camara est décédé, jeudi, à Dakar à l'âge de 73 ans.

La cérémonie a débuté avec l'oraison funèbre prononcée presqu'en sanglot par le juge constitutionnel Cheikh Tidiane Coulibaly, un ami de longue date de Mamadou Badio Camara.

Antoine Joseph Diop a pris la parole au nom de la Famille, en présence de Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, Serigne Moustapha Mbacké Lacrame au nom du khalife général des mourides, entre autres personnalités présentes à la cérémonie.

Le premier président de la Cour Suprême, le ministre de la justice, premier président de la Cour des Compte, la famille judiciaire, étaient également présents pour rendre un dernier hommage au défunt président du Conseil constitutionnel.

"Monsieur le président du Conseil constitutionnel, par ma voix, le peuple sénégalais qui vous a déjà exprimé sa reconnaissance en vous élevant au grade de magistrat honoraire en qualité de de premier président de la Cour suprême vous réitère toute sa gratitude républicaine", a indiqué le chef de l'Etat.

"Pour ma part résonnent encore dans mes pensées les fortes recommandations qui furent celles de Monsieur Mamadou Badio Camara sur les difficultés inhérentes à l'exercice du pouvoir lors de la cérémonie de prestation de serment du président de la République", a-t-il rappelé.

Selon le président Faye, les générations de magistrats que le défunt président du Conseil constitutionnel a formés à l'école de la magistrature garderont les souvenirs de ses compétences pédagogiques reposant sur "une rigueur intellectuelle sans commune mesure".

"Durant votre carrière, vous avez su susciter le respect et l'admiration de vos pairs et de toute la grande famille judiciaire", a déclaré le chef de l'Etat

"Nous garderons de vous l'image d'un magistrat rigoureux, compétent, humble et à la parole mesurée. Mais au-delà des fonctions et des titres, il y avait l'homme. L'homme que ses amis racontent comme étant bien veillant, discret, courtois, toujours à l'écoute. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, vous avez vécu votre destin comme chacun d'entre nous le subira un jour", a-t-il poursuivi.

"A ses épouses, à ses enfants, à ses proches et à ceux qui ont partagé ses joies et porté ses combats, nous adressons nos pensées les plus sincères, notre affection et notre gratitude. Au nom de la République, de la grande famille judiciaire et de la nation sénégalaise, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à toute votre famille qu'Allah le Tout Puissant vous réserve une place de choix dans son paradis céleste", a dit le président de la République.

Mamadou Badio Camara est né le 9 avril 1952 à Dakar.

Par décret 77-648 du 6 juin 1977, il a débuté sa carrière de magistrat en qualité de juge suppléant dans le ressors de la Cour d'appel de Dakar. Il fut ensuite affecté en qualité de substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dakar.

Il occupa successivement les fonctions de substitut de procureur près de tribunal de Diourbel, de substitut général de la Cour de Répression de l'enrichissement illicite, de procureur près le tribunal de Kaolack puis de Ziguinchor et de procureur adjoint près le tribunal hors classe de Dakar.

Il a exercé les fonctions de secrétaire général de la Cour de Cassation, de président de Chambre, de secrétaire général, de procureur général et de premier président de la Cour Suprême.

Le 5 septembre 2022, Mamadou Badio Camara, membre du Conseil constitutionnel depuis 2021, a été nommé président de cette institution.