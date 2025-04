Cameroun: Un camerounais lance un appel à Paul Biya pour détournement de son conteneur de 70 000 000 F au PAD

L'histoire fait grand bruit au Port Autonome de Douala PAD. La victime, un jeune Camerounais de la diaspora dénonce un cas flagrant de corruption et détournement et appelle Paul Biya au secours.

L'histoire est plutôt rocambolesque et digne de films de la Mafia au Port de Douala, capitale économique du Cameroun.

Njiasse Ndam Aoudou le propriétaire du conteneur ne sait plus ou mettre ne sait plus ou mettre de la tête. Toutes ses économies amassées en Europe en fumée.

Et pourtant le président de la République « appelle les Camerounais de la diaspora à venir investir au pays » Tout commence le 16 novembre 2023. Un conteneur de 40 pieds chargé de matériel électrique d'une valeur de 70 000 000 CFA quitte à Istanbul en Turquie pour le PAD au Cameroun.

Arrivé au Cameroun le transitaire demande 24 millions au propriétaire pour les modalités de débarquement de la marchandise. Ne disposant pas de ce gros montant d'argent, le jeune Ndam va faire une première avance de 14 millions. Depuis ce temps, va commencer un chasser- croiser entre ce dernier et son transitaire d'une part et entre lui et les services du port de l'autre. Jusqu'à ce que le conteneur se soit volatilisé.

Un an après plusieurs investigations et de sources introduites au port il apprendra que que « son conteneur a été mis aux enchères le 9 octobre 2024, sans son consentement ni celui de son représentant local, ni celui du transitaire » Bien plus poursuit-il, « C'est le 15 octobre 2024, soit 6 jours plus tard qu'un chauffeur dont il ignore l'identité va faire sortir le conteneur du PAD en quelques minutes seulement ».

Devant cette rocambolesque affaire qui implique le transitaire numéro à qui le conteneur a été confié au départ, La RTC (La Régie du Terminal à Conteneurs) en charge de la gestion des conteneurs au PAD, et Maesk un armateur mondial qui opère au PAD. Que s'est-il passé ? Y a-t-il eu des complicités internes au Port qui ont contribués au détournement du conteneur ?

Quel a été le rôle du Directeur général du Port autonome de Douala, Cyrus Ngo'o et de la RTC dans cette affaire ? A-t-il signé une note autorisant la mise en vente aux enchères privées de ce conteneur sans avoir consulté son propriétaire ?

Cette affaire est mise sur la place publique quelques semaines seulement après la visite du Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République au Port autonome de Douala. Le Représentant du Président Paul Biya s'est réjoui des réalisations sur la place portuaire. Malheureusement, le proche collaborateur du Chef de l'État n'a pas été briefé sur le vol des conteneurs et des marchandises au PAD.

En attendant, le jeune Ndam Aoudou lance un appel au « Président de tous les Camerounais » afin qu'il rentre dans ses droits.