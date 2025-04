Cameroun: Martin Camus Mimb sur André Onana - 'La seule poche de compétence qui reste à United est André Onana'

opinion

«Pour les pourfendeurs par procuration, désolé de vous rappeler que la rareté des étoiles africaines sous le ciel des grands clubs de football, devait faire de l'étoile ONANA à United, l'objet de contemplation»

« Il faut déjà être parmi les grands pour que tes erreurs fassent écho au milieu des grands. Je n'ai pas vu un emballement de responsabilité similaire pour Courtois sur deux coups francs de Rice. Parce que à la réalité, la seule poche de compétence qui reste à United est André ONANA. Il ne doit pas se plaindre de porter la responsabilité des défaites plus que n'importe quel autre gardien de but au monde. Parce que les attaquants sont sans épaisseur pour marquer, les défenseurs sont des hôtesses des journées portes ouvertes... il est le seul espoir de performance qui subsiste. On peut comprendre l'emballement lorsqu'il s'écroule.

Mais pour faire ces erreurs, il faut déjà être là-bas parmi les plus grands. Je ne sais pas combien de gardiens de buts venus d'Afrique ont un jour aligné trois clubs de référence dans leurs carrières. Mais je suis admiratif d'un gamin qui a fait Ajax, Inter et United avec fierté. Difficile de me faire croire que ce gardien là, n'a pas écrit l'histoire... et n'est pas entrain d'écrire l'histoire. Sa mère n'est pas une compétition à jouer pour s'en prendre à elle. Pour les pourfendeurs par procuration, désolé de vous rappeler que la rareté des étoiles africaines sous le ciel des grands clubs de football, devait faire de l'étoile ONANA à United, l'objet de contemplation. Je ne sais pas faire autre chose avec ma plume que de célébrer ces rares phénomènes. Et personne ne touchera à André ONANA. »

Martin Camus Mimb sur le match d'André Onana face à l'OL