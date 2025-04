Maroc: Sidi Ifni - Campagne médicale pluridisciplinaire au profit de la population de la province

Sidi Ifni — La population de la province de Sidi Ifni bénéficie depuis lundi d'une campagne médicale pluridisciplinaire, organisée par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale et le conseil provincial.

Initiée en collaboration avec plusieurs associations actives dans le domaine de la santé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, cette campagne médicale de cinq jours s'inscrit dans la continuité des efforts de l'INDH visant à améliorer l'accès aux soins, à rapprocher les prestations de santé des citoyens et à réduire les inégalités d'accès, notamment en matière de spécialités médicales.

Les prestations sont assurées au niveau de l'hôpital provincial et du centre de santé urbain de la commune de Lakhsas.

Les soins prodigués couvrent plusieurs spécialités notamment la chirurgie générale, la pédiatrie, la gynécologie, la gastro-entérologie, l'orthopédie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la médecine dentaire, l'ORL, la rhumatologie, la dermatologie, la néphrologie et l'urologie, outre la chirurgie dentaire.

La campagne comprend également des interventions en chirurgie des malformations congénitales, en endocrinologie, ainsi que des dépistages de cancers (prostate, sein, col de l'utérus), ainsi qu'une opération de circoncision, outre la distribution de nombreux équipements médicaux et paramédicaux (appareils auditifs, tensiomètres, glucomètres).

Cette opération mobilise une équipe d'environ 70 médecins spécialistes, en plus de médecins généralistes, d'infirmiers, de techniciens et de personnels administratifs.

Selon les organisateurs, plus de 2.600 personnes ont bénéficié des services de cette campagne jusqu'à jeudi.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé et de la protection sociale à Sidi Ifni, Aziz Mars, a indiqué que cette campagne, encadrée par des médecins marocains dont certains exercent en France, couvre un large éventail de spécialités médicales et inclut des interventions chirurgicales.

Cette initiative vise à rapprocher les soins des habitants de la province, en particulier ceux en milieu rural, a-t-il précisé.

Les prestations de cette campagne sont réparties entre l'hôpital provincial, qui accueille les interventions chirurgicales, et le centre de santé de la commune de Lakhsas, qui propose également des consultations et des opérations chirurgicales.

Quant au professeur Nadia Mansouri, spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et esthétique au CHU Mohammed VI de Marrakech, elle a indiqué que cette campagne médicale humanitaire connaît la participation d'une équipe médicale du CHU et de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, composée de 15 spécialistes en chirurgie du visage et esthétique.

Cette équipe a réalisé, jusqu'à jeudi, plus de 40 opérations chirurgicales, en collaboration avec des médecins marocains résidant en France.

Ces interventions ont concerné des malformations congénitales du visage ainsi que des déformations dues à des accidents de la route, a-t-elle dit, ajoutant que les opérations se sont déroulées dans de bonnes conditions techniques et sanitaires.

Pour sa part, le chef du service du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" au sein de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Sidi Ifni, Abdelouahab Abidine, a noté que cette campagne vise à renforcer le secteur de la santé dans la province, en élargissant l'offre de soins à travers des consultations et interventions au bénéfice notamment des personnes en situation de vulnérabilité.

Cette initiative humanitaire s'inscrit dans le cadre des grandes orientations de la troisième phase de l'INDH, qui met l'accent sur le capital humain, et particulièrement sur la santé des citoyens, a-t-il encore précisé.