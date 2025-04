Afrique: CAN-U17 - L'Académie Mohammed VI de football, vivier incontournable de talents qui brillent au firmament du foot continental et international

Rabat — L'académie Mohammed VI de football, véritable pourvoyeur de talents en herbe qui ne cessent de s'illustrer aux niveaux africain et international, est une fois de plus sous les feux des projecteurs, à l'occasion de la qualification haut la main des Lionceaux de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U17, qui se tient dans le Royaume.

La sélection marocaine, déjà qualifiée au Mondial de la catégorie qui se tiendra du 3 au 27 novembre prochain au Qatar, a décroché son billet de qualification pour les demi-finales en battant son homologue sud-africaine par 3 buts à 1, jeudi au stade El Bachir de Mohammedia.

Sur la liste des 26 joueurs retenus par l'entraineur de l'équipe nationale, Nabil Baha, quatre sont issus de l'académie Mohammed VI, ce qui démontre, si besoin est, de la qualité de la formation dispensée au sein de cette infrastructure d'envergure.

La sélection nationale doit affronter le vainqueur du quart de finale, qui aura lieu vendredi, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Elle doit compter surtout sur un gardien de but qui s'est remarquablement illustré lors de cette CAN, en l'occurrence Chouaib Bellaarouch. En effet, les cages gardées par ce jeune portier n'ont encaissé qu'un seul but, face aux Bafana Bafana. Les Marocains l'avaient emporté largement en ouverture du tournoi devant l'Ouganda (5-0), avant de faire match nul face à la Zambie (0-0). Ensuite, ils se sont rachetés face à la Tanzanie (3-0), lors du dernier match du premier tour. C'est dire que le mélange entre talent offensif et organisation défensive des hommes de Nabil Baha fait de l'équipe nationale un sérieux prétendant au sacre final.

Le gardien de but de l'équipe nationale a fait partie de l'équipe-type de la phase de groupes de la CAN, dévoilée par la Confédération Africaine de Football (CAF), aux côtés d'Ilies Belmokhtar, Abdellah Ouazane et Driss Ait Cheikh, ce qui fait du Maroc le pays le plus représenté dans cette liste.

Outre Bellaarouch, l'académie Mohammed VI est représentée à cette grand-messe du football africain par le gardien de but Soufiane El Idrissi, le défenseur Ilyass Hidaoui et l'attaquant Adam Jout.

Certes, l'Académie Mohammed VI a érigé la formation en levier de développement du football national, dont les joueurs bénéficient d'un grand intérêt de la part des clubs partout dans le monde.

Si en équipe nationale A, les lauréats de cette académie Nayef Aguered, Youssef En-Nseyri et Azzeddine Ounahi, pour ne citer que ce trio, ont contribué à l'épopée des Lions de l'Atlas au Mondial 2022 au Qatar quand le Maroc a été la Première Nation arabe et africaine à se hisser en demi-finale du Mondial, les différentes équipes nationales comptent dans leurs rangs des joueurs talentueux formés au sein de cette prestigieuse académie.

En fait, l'exploit de cette même équipe nationale U17 il y a deux ans en Indonésie lorsqu'elle a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie en 2023, a mis en relief les efforts consentis par le Royaume en matière de formation footballistique, incarnés par l'Académie Mohammed VI de Football qui se veut la clé du succès fulgurant, ces dernières années, des sélections nationales sur les scènes continentale et internationale, en favorisant l'émergence d'une génération de joueurs de haut niveau.

Bâtie sur une superficie de 18 hectares, l'Académie Mohammed VI dispose d'infrastructures et d'installations modernes qui rivalisent avec les meilleurs centres de formation au monde, avec un suivi individualisé pour maximiser le potentiel des jeunes joueurs.

Elle est dotée d'infrastructures modernes et d'un encadrement de haut niveau, avec des entraîneurs qualifiés, des méthodes d'entraînement avancées et des programmes adaptés aux standards internationaux.

Répondant aux normes internationales en la matière et offrant un cadre adapté, ainsi que des conditions de confort et de sécurité optimales, l'Académie Mohammed VI de football permet la formation de jeunes pour le football d'élite aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.

Cet établissement constitue, ainsi, la locomotive de toute une politique de formation à l'échelle nationale et d'une stratégie portant, entre autres, sur des projets de prospection et de détection des talents dans les différentes provinces du Royaume et de perfectionnement des compétences des cadres techniques nationaux.