Maroc: Symposium des villes intelligentes à Berkane - Focus sur l'importance des approches technologiques dans le management

Berkane — Les approches technologiques innovantes en matière de gestion des villes intelligentes ont été au centre des travaux du deuxième Symposium international des villes intelligentes, qui ont débuté jeudi à Berkane, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisé par la préfecture de la province de Berkane, sous le thème "Management des villes intelligentes à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) et de l'internet des objets (IdO)", ce symposium de deux jours ambitionne de mettre en lumière les dernières avancées technologiques et les stratégies visant à optimiser la gouvernance urbaine et à renforcer le développement durable et inclusif.

Cette rencontre vise également à renforcer la coopération internationale et l'innovation technologique, en attirant des experts internationaux et en discutant des meilleures pratiques liées aux villes intelligentes durables capables de relever les défis.

Il s'agit aussi de placer Berkane sur la carte des villes intelligentes, tant au niveau continental qu'international, à travers le renforcement des infrastructures numériques, le développant des plateformes interactives et l'emploi de la technologie de l'intelligence artificielle pour fournir des services plus transparents et plus efficaces au niveau territorial.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les participants ont unanimement convenu de l'importance de la transformation numérique comme levier clé pour la gestion des zones urbaines, d'autant plus que les villes intelligentes sont devenues un modèle essentiel de gestion urbaine moderne, s'appuyant sur des outils avancés permettant une prise de décision rapide et efficace pour relever les défis croissants.

Le gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, a souligné que cette édition aborde une question importante et d'actualité liée au management des villes intelligentes, notant, dans ce sens, que le concept de gestion urbaine dépasse la gestion traditionnelle des ressources et des services pour englober des systèmes avancés et interconnectés qui fournissent aux décideurs les outils nécessaires pour prendre des décisions efficaces et durables.

M. Habouha a fait remarquer que cette approche innovante de gestion s'appuie sur des technologies avancées, telles que la science des données, l'IA, les systèmes d'information géographique, l'IdO, les centres de données, le cloud computing et la transmission de données à grande échelle, estimant que ces outils entraînent un changement qualitatif dans la manière dont les villes sont planifiées et gérées et anticipent les défis auxquels elles sont confrontées.

De son côté, le Secrétaire général chargé des Affaires régionales à la wilaya de l'Oriental, Rachid Zenati, a indiqué que ce symposium incarne l'importance stratégique de l'IA et de l'IdO dans la conception de l'avenir des villes intelligentes, compte tenu de leur rôle central dans l'accélération du rythme de la transformation numérique et la réalisation du développement durable.

Il a poursuivi que l'IA, qui joue un rôle clé dans la transformation numérique, à travers le développement des secteurs productifs et son impact sur l'économie et la société, est devenue un outil efficace pour le développement économique et l'amélioration des services de base, tels que la santé et l'éducation, les rendant plus efficaces et plus adaptés.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de développement de l'Oriental (ADO), Mohamed M'barki, a relevé que le facteur humain, avec sa créativité et sa culture, demeure au coeur du développement des villes intelligentes, poursuivant qu'une ville véritablement intelligente place les personnes au centre du système urbain et vise à atteindre l'efficacité, l'exhaustivité et la durabilité.

Il a enchaîné que la ville de Berkane, qui a renforcé sa position au sein du réseau mondial des villes intelligentes, a su tracer une voie claire dans ce domaine et a réalisé des progrès tangibles, ce qui en fait un modèle positif qui peut conduire d'autres villes vers des systèmes de gouvernance plus intelligents et plus efficaces.

Dans une déclaration à la MAP, Khalid Jaafar, vice-président de l'Université Mohammed Premier (UMP-Oujda) et directeur de l'Ecole nationale d'intelligence artificielle et du digital de Berkane, a considéré que la participation de l'UMP à cet événement international s'inscrit dans le cadre de la coopération continue entre l'université et la province de Berkane pour instaurer une nouvelle dynamique de réflexion et de recherche scientifique, à travers des formations dédiées aux étudiants ingénieurs dans le domaine des villes intelligentes.

Il a ajouté que les villes intelligentes sont devenues une nécessité impérieuse aux niveaux national et international, et que le Maroc continue de mettre en oeuvre sa stratégie numérique, affirmant que la création de l'Ecole nationale d'intelligence artificielle et du digital à Berkane est une étape pionnière qui s'inscrit dans le cadre des grands projets lancés dans la région et la province.

De son côté, le Consul général des Comores, Said Omar Said Hassan, a salué la riche expérience de la ville de Berkane dans ce domaine, exprimant la volonté de son pays de bénéficier de ce modèle, notamment au niveau de la capitale.

Il a relevé que cet événement représente une opportunité d'échange d'expériences et d'expertises, notamment en matière de technologies de villes intelligentes et de coopération entre les pays africains, affirmant que les Comores cherchent à bénéficier de l'expérience marocaine, notamment celle de Berkane, qui a remporté des prix au niveau continental dans ce domaine.