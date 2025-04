Maroc: L'Université Privée de Fès et l'Université Polytechnique de Madrid scellent leur partenariat

Fès — L'Université Privée de Fès (UPF) et l'Université Polytechnique de Madrid ont signé, jeudi à Fès, une convention de partenariat avec l'objectif de renforcer les échanges entre les deux institutions en matière notamment de formation et de recherche.

Un premier accord spécifique a été conclu entre l'École supérieure des Métiers de l'Architecture et du Bâtiment (ESMAB) de l'UPF et l'École Technique Supérieure d'Architecture de l'université madrilène, à l'occasion d'un Workshop conjoint, qui visait à promouvoir les échanges entre les étudiants et les enseignants issus des deux établissements.

S'exprimant à cette rencontre, le Président de l'Université Privée de Fès (UPF), Mohammed Aziz Lahlou, a salué la signature de cette convention cadre avec l'Université Polytechnique de Madrid, la qualifiant d'étape "très importante".

Il a souligné que cet accord ouvre la voie à des "échanges fructueux" entre les deux institutions, impliquant plusieurs départements de l'université madrilène, "l'une des plus prestigieuses au niveau ibérique".

M. Lahlou a précisé que cet accord englobe un large éventail d'activités potentielles, allant de la formation à la recherche, en passant par la formation des formateurs.

Pour M. Lahlou, ce partenariat représente une "opportunité significative" non seulement pour les étudiants, mais aussi pour le Maroc et l'Espagne "des pays voisins, amis et partenaires".

Dans une déclaration à la MAP, le représentant de l'École Technique Supérieure d'Architecture de l'Université Polytechnique de Madrid, Fernando Vela Cossío, a relevé l'importance de la signature de cette convention de partenariat avec l'Université Privée de Fès.

"Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de mettre en œuvre cet accord de collaboration qui permettra un échange riche et mutuellement bénéfique entre nos étudiants et nos enseignants", a-t-il indiqué.

Il s'agit, pour lui, d'une opportunité pour les étudiants espagnols de découvrir la richesse de l'architecture et du design marocains, ainsi que la vitalité de l'artisanat local.

Cet artisanat, a-t-il précisé, conserve une identité forte à Fès, contrairement à la situation en Europe, et cet échange de savoir-faire et d'expériences contribuera sans aucun doute à enrichir leur formation et à élargir leurs horizons professionnels.

De même, Vela Cossío a précisé qu'une délégation des étudiants de l'UPF seront accueillis à Madrid où ils pourront bénéficier de l'expertise et des ressources pédagogiques de l'école.

Selon les responsables de l'UPF, ce partenariat a été pensé à l'issue de la table ronde "Artisanat et design : fusionner tradition et modernité" tenu mercredi à l'université. Réunissant des experts de Fès et de Madrid, cette rencontre a permis d'outiller les futurs architectes et designers des deux rives.

L'objectif était de leur permettre de conjuguer héritage traditionnel et innovation, ouvrant ainsi des perspectives créatives et professionnelles précieuses dans un monde en quête d'authenticité et de sens.