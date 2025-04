Maroc: Fès-Meknès cherche à valoriser et promouvoir son tourisme thermal

Fès — La première édition du Forum régional du tourisme de santé de la région de Fès-Meknès s'est ouverte, jeudi à l'Université Euromed de Fès, avec pour objectif de valoriser et développer l'offre de la région en matière de tourisme thermal.

S'exprimant à cette occasion, le wali de la région Fès-Meknès, Mouaad Jamai, a relevé que la région de Fès-Meknès comporte plus de 60% des vestiges visitables du Royaume et 40% des capacités en eau du pays, rappelant la longue histoire de la ville de Fès en matière de gestion durable des ressources hydriques, la capitale spirituelle du Royaume ayant été fondée et construite autour de l'eau.

Il a également mis l'accent sur le potentiel considérable des sources thermales régionales aux vertus thérapeutiques avérées, indiquant que le principal défi demeure aujourd'hui de prolonger le séjour moyen des touristes, actuellement limité à environ 1,9 jour.

Il s'agit aussi, selon lui, de créer des offres attractives permettant aux visiteurs de rester entre trois et quatre jours minimums, en capitalisant sur les richesses culturelles et naturelles uniques de la région, afin de promouvoir un tourisme qualitatif orienté vers la santé et le bien-être.

De son côté, le président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Fès-Meknès, a indiqué que cette première édition du forum est une occasion idéale pour explorer les différentes facettes du tourisme régional, particulièrement le thermalisme, dans la province de Moulay Yacoub, emblème national du tourisme thermal, soulignant la nécessité de valoriser cette niche à fort potentiel touristique, économique et social.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de Fès-Meknès, Abdelouahad El Ansari, a relevé que ce forum qui constitue une première au niveau national, en raison de sa thématique innovante axée sur le tourisme de santé et le tourisme thermal, s'inscrit pleinement dans les politiques nationales et régionales visant à promouvoir le secteur touristique ainsi qu'à valoriser les nombreuses potentialités et atouts spécifiques à la région.

L'objectif principal du forum, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, est de faire connaître les ressources et les atouts uniques de la région afin de renforcer son attractivité touristique globale en particulier dans le secteur du tourisme de santé, rappelant que presque toutes les provinces de la région disposent d'une forme spécifique de tourisme de bien-être, tout en étant complémentaires.

Taoufik Ouazzani Chahdi, Conseiller du Président de l'Université Euromed de Fès a de son côté relevé que la région bénéficie de ressources thermales abondantes, vecteurs de croissance économique et sociale, ajoutant que l'Université compte jouer pleinement son rôle d'accompagnement scientifique et technique, à travers ses expertises dans les domaines de la santé, du numérique et de l'intelligence artificielle.

Initié sous le thème "Eaux thermales, santé et tourisme", ce forum qui connait la participation d'acteurs institutionnels, des professionnels du tourisme, ainsi que des chercheurs et académiciens, ambitionne de mettre en lumière les ressources naturelles et patrimoniales locales, en focalisant sur les stations thermales, dans le cadre d'une stratégie de diversification et de développement de l'offre touristique de la région.

Organisé à l'initiative du Conseil de la région de Fès-Meknès en coordination avec la Wilaya de la région, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, l'Université Euromed de Fès, le CRT et la province de Moulay Yacoub, le forum qui se poursuivra jusqu'au 12 avril courant, prévoit des tables rondes thématiques, des présentations de projets structurants ainsi que des séminaires scientifiques animés par des experts nationaux et internationaux.

L'objectif est de faire émerger une dynamique autour du tourisme de santé et du bien-être, tout en valorisant les spécificités environnementales et culturelles de la région de Fès-Meknès.

Ce forum s'inscrit également dans le cadre de la feuille de route régionale 2024-2026, fondée sur une approche intégrée de développement touristique et la valorisation durable des ressources naturelles.