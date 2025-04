Maroc: Cameroun - Les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et d'Adamaoua renforcent leur coopération

Laâyoune — Une convention-cadre de partenariat et de coopération a été signée, jeudi à Laâyoune, entre le Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et le Conseil de la région d'Adamaoua au Cameroun, dans le but de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

S'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud ainsi que la coopération décentralisée, cet accord a été paraphé par le vice-président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Bellahi Abbad, et le président du Conseil régional de l'Adamaoua au Cameroun, Mohamadou Dewa.

Signée en marge de la réunion du Bureau de l'Association internationale des régions francophones (AIRF) tenue au siège du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, cette convention s'assigne pour objectifs de renforcer la coopération décentralisée internationale, de promouvoir la coopération Sud-Sud et de consolider les relations maroco-africaines.

Elle vise également à définir un cadre de coopération entre les deux régions, basé sur les principes de renforcement des relations entre le Maroc et le Cameroun, outre la coopération internationale décentralisée dans les domaines de l'investissement, du tourisme, de l'agriculture et de la pêche artisanale, en plus du partage de l'expérience en matière de développement économique.

Par le biais de cet accord, les deux Conseils régionaux s'engagent à fournir un soutien institutionnel et administratif, organiser des visites officielles et des échanges de délégations et à mettre à disposition les données et documents nécessaires pour assurer le succès du partenariat entre les deux parties contractuelles.