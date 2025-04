Maroc: Fès - Une exposition de photographie sur l'architecture andalouse, un héritage partagé entre le pays et l'Espagne

Fès — Le vernissage de l'exposition de photographie intitulée "Architecture andalouse : Point de rencontre entre Occident et Orient islamique" a eu lieu, mercredi soir à l'Institut Cervantes de Fès.

Initiative conjointe de l'ambassade d'Espagne au Maroc, de l'Institut Cervantes et de la Fondation "El Legado Andalusí", l'événement offre un voyage visuel à travers l'histoire architecturale des deux rives de la Méditerranée, illustrant des monuments emblématiques de l'architecture andalouse.

A travers une série de photographies soigneusement sélectionnées, les visiteurs peuvent admirer des sites architecturaux majeurs tels que des citadelles, des palais, des minarets, des tours et des bains, éléments emblématiques d'un héritage commun entre l'Espagne et le Maroc. Ces images témoignent de l'héritage partagé des deux pays, fruit de plusieurs siècles d'échanges culturels et historiques.

Intervenant à cette occasion, le directeur de l'Institut Cervantes de Fès, Oscar Pujol Riembau, a souligné l'importance des photographies, qui immortalisent la civilisation andalouse, qui s'étendait sur toute l'Espagne, et avec elle les origines de l'architecture islamique, qui était fortement présentes en Andalousie.

Il a indiqué que l'exposition est une occasion pour les visiteurs de mieux comprendre les différents aspects de l'amitié historique étroite et profonde entre l'Espagne et le Maroc et entre leurs peuples respectifs.

De son côté, María de la Concepción de Santana Fernández, directrice de la Fondation "El Legado Andalusí" a relevé que l'exposition vise à mettre en valeur le patrimoine culturel et historique partagé entre l'Espagne et le Maroc, qui s'étend sur plus de huit siècles, en encourageant les jeunes à le préserver pour les générations futures.

Le président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Mustapha Ijaali a souligné, pour sa part, l'importance de cette initiative, qui relie le présent au passé et incarne la relation forte entre le Maroc et l'Espagne, deux pays voisins et amis.

M. Ijaali a souligné que l'université s'engage à renforcer son partenariat avec les institutions espagnoles et à contribuer à la préservation de ce patrimoine culturel et historique commun.

Cette exposition est une invitation à plonger dans un univers architectural fascinant, tout en découvrant les liens invisibles mais puissants qui ont marqué l'histoire et continuent de façonner l'identité de nombreuses villes de part et d'autre de la Méditerranée. C'est un voyage dans le temps, mais aussi un appel à la redécouverte de cette richesse culturelle qui persiste encore aujourd'hui.