Afrique: CAN U17 - Quarts de finale - Défense tunisienne contre feu malien

Repêchée in extremis, la Tunisie défie le Mali ce vendredi en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies. Un duel entre la meilleure défense du tournoi et l'un des favoris annoncés. Objectif : une place dans le dernier carré

Ils n'étaient pas censés être là. Troisième de son groupe qualificatif à l'UNAF, devancée d'un point par le Maroc et de deux par l'Égypte, la Tunisie a finalement été repêchée pour disputer la CAN U-17. Et la voici désormais à 90 minutes - ou plus - d'une demi-finale continentale. Face à elle, le Mali, plus expérimenté, tombeur de l'Angola (2-1) lors de la première journée, mais surpris par la Côte d'Ivoire (4-2) à l'ultime sortie de groupe.

« C'est un quart de finale. Deux grandes nations de football. Et un match qu'il faudra jouer à fond », résume Mohamed Amine Naffati, le sélectionneur tunisien, dans un calme maîtrisé.

Une défense de fer pour croire à l'exploit

La Tunisie n'a encaissé qu'un seul but en phase de groupes, et encore sur penalty. Organisée, compacte, très disciplinée, la sélection maghrébine s'avance sans complexe.« On est des outsiders, mais on a du potentiel. Et on l'a déjà prouvé », insiste Naffati.

Même discours du côté du capitaine Khalil Daoues, capitaine de l'équipe:« Ce match, c'est du 50-50. On est concentrés, on sait que ça se jouera sur des détails. »

La confiance est montée d'un cran après la victoire face à la Gambie (2-1), match couperet sans droit à l'erreur. Et depuis, l'ambiance dans le camp tunisien est studieuse mais détendue. Tous les feux sont au vert, y compris pour les deux meilleurs buteurs de l'équipe, dont l'état de santé est jugé rassurant.

Le Mali veut se relever

Côté malien, la défaite contre la Côte d'Ivoire (4-2) a laissé des traces, mais pas de fissures. « On a tourné la page », coupe net Adama Diefla Diallo, le sélectionneur.

« Ce match, c'est un autre contexte. C'est une autre compétition qui commence. »

Le Mali, demi-finaliste de la dernière édition, veut s'installer dans la durée au sommet de la catégorie. Battus sur des détails par les Ivoiriens, les Aiglonnets savent qu'ils devront faire preuve de patience et d'ingéniosité pour contourner le bloc tunisien.

« Ils ont la meilleure défense de la compétition. Mais nous, on a nos armes. À ce niveau, l'important, c'est de gagner, peu importe la manière », glisse Diallo.

Duel d'armures

Ce quart de finale s'annonce aussi stratégique que physique. D'un côté, une Tunisie qui n'a rien à perdre, qui défend en bloc et projette vite vers l'avant. De l'autre, un Mali technique, porté par plusieurs individualités, dont Seydou Dembélé son meneur de jeu très surveillé.« Ce n'est pas qu'une question d'un numéro 10 », souligne Naffati. « C'est un collectif. Mais nous aussi, on sait répondre présent. »

Quatre-vingt-dix minutes - ou plus - pour tout changer. La Tunisie veut bousculer la hiérarchie, le Mali, confirmer son rang. Entre prudence et ambition, ce quart de finale s'annonce aussi indécis qu'essentiel. Le vainqueur décrochera son billet pour le Mondial. Le perdant, lui, rentrera à la maison.