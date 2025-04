Congo-Brazzaville: Bientôt une clinique au business center des Tours jumelles

En présence de plusieurs autorités congolaises et de quelques diplomates, les responsables de la Clinique des Tours, filiale nationale de la société International Mash, ont présenté, le 10 avril, les particularités la structure sanitaire qui sera érigée dans les prochains mois aux deux Tours jumelles de Brazzaville.

Issam Badaoui, médecin urgentiste et de catastrophes, et Stéphane Foucher, médecin urgentiste, ont présenté le projet qui s'ajoutera à la liste des cliniques modernes à Brazzaville. La particularité de cette nouvelle clinique sera les consultations à distance, notamment la télémédecine. Concernant les évacuations, la clinique garantira un accompagnement et une assistance permanente.

Elle aura, selon Issam Badaoui, la possibilité d'organiser des consultations entre un patient résidant au Congo et un spécialiste à l'étranger. « Nous représentons la société International Mash, une société française qui aura bientôt une filiale à Brazzaville à travers un cabinet médical aux Tours jumelles. Nous sommes déterminés à apporter notre expertise au Congo en proposant plusieurs services comme la consultation, la prise en charge, la télémédecine et la téléconsultation avec des spécialistes en France. Nous pouvons organiser pour le patient le rendez-vous, les examens et la prise en charge, de Brazzaville jusqu'en France, avec un accompagnement permanent », a-t-il indiqué.

Services proposés

La clinique sera dotée d'un équipement complet pour des urgences médicales, précisément un électrocardiogramme, des échographes, des salles de soins d'urgence, ainsi qu'une structure informatique sécurisée permettant non seulement une prise en charge rapide, mais aussi de conserver, de façon sécurisée, les données des patients.

Pour accomplir toutes ces promesses, les responsables de cette clinique sont d'ores et déjà en train de nouer des partenariats au niveau international et national avec des sociétés d'assurance et d'autres organisations. À Brazzaville, ils souhaitent travailler avec certains hôpitaux et quelques spécialistes. Un numéro de téléphone local de ligne fixe sera mis à la disposition des clients 24h/24 et sera relié à leur plateau d'assistance dont les consultations se feront en français, en anglais, en arabe et en portugais.

En phase de finalisation administrative et technique, les agents de cette clinique pourront apporter un appui au Centre hospitalier universitaire pour des formations sur les secours et soins au travail. Cette collaboration internationale vise à améliorer le système de santé local et à offrir un accès privilégié aux spécialistes internationaux, valorisant ainsi les bénéfices pour les patients congolais.