Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Le pays bientôt doté d'un cadre d'action intégré

Les travaux de finalisation du Cadre d'action intégré de la gouvernance publique (CAIGP) qui se sont déroulés du 1er au 10 avril, à Brazzaville, s'inscrivaient dans le cadre de l'amélioration de la qualité du service public, l'efficacité et l'efficience de l'Etat afin d'introduire une approche intégrée de la gouvernance publique.

Organisés par le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du secteur public et de la Lutte contre les antivaleurs en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), les travaux ont connu la participation des représentants des ministères, des partenaires au développement, des organisations de la société civile et des institutions œuvrant dans la promotion de la gouvernance en République du Congo. L'objectif général étant de procéder à la relecture et à l'élaboration du plan d'opérationnalisation du CAIGP, une approche visant la cohérence des politiques publiques, la gestion concertée et harmonieuse de l'administration ainsi que la facilitation de l'accès des citoyens/usagers à l'administration.

Le coordonnateur des travaux, Louis Bibissi, s'est réjoui de l'oeuvre accomplie par des experts, venus d'horizons divers, ayant tous en commun la question de la gouvernance financière. Le Congo dispose désormais, a-t-il acclamé, d'un CAIGPC examiné, amendé, corrigé par les grands commis de l'Etat. « Soyez assurés que ce document devrait être un cadre de référence, chaque fois que nous parlerons de gouvernance publique dans notre pays. Nous ne voulons pas qu'il soit un document de plus qui va être enfui dans les tiroirs, mais qu'il apporte de l'effet. Nous osons espérer qu'à travers ce travail que nous avons fait, une fois mis en application, le Congo pourra gagner encore des points sur l'indice de perception », a-t-il souhaité.

Le représentant résident adjoint du Pnud, Henri René Diouf, s'est dit satisfait pour l'opportunité qui a été donnée à cette agence onusienne de jouer un rôle central dans la conduite de l'exercice ayant permis de rendre disponible un nouvel outil qui vise l'amélioration de la gouvernance publique. « Nous sommes convaincus qu'en adoptant l'approche Cadre d'action intégré de la gouvernance publique, le Congo aura, au cours des prochaines années, à améliorer son classement dans les différents indexes de la gouvernance, la qualité du service public, le climat des affaires dans un contexte où le pays est dans un tournant important de son développement », a-t-il souligné, précisant que le CAIGP permettra au Congo d'améliorer la gouvernance publique pour les services publics de qualité renforcés.

L'aide des partenaires au développement attendue

Selon lui, l'atteinte des objectifs de développement à l'horizon 2030, le succès attendu de la mise en oeuvre du Plan national de développement et l'efficacité des relations de coopération avec les partenaires au développement pour la mobilisation des ressources, l'attraction des investissements directs étrangers dépendent de la bonne gouvernance. « Pour cela, nous comptons sur la détermination et l'engagement habituel du gouvernement du Congo à tout mettre en oeuvre pour opérationnaliser ce nouvel outil, notamment en mobilisant les ressources financières et humaines nécessaires.

Les partenaires au développement du Congo aussi devraient répondre favorablement à l'appel du gouvernement à rejoindre ce qu'il a mis dans l'intérêt pour accroître l'efficacité de l'Etat, la transparence dans la gestion des finances publiques, le respect des droits des citoyens à des services publics de qualité, l'efficience de l'action publique et bien d'autres », espère Henri René Diouf. Il a réitéré la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement dans les prochaines étapes prévues jusqu'à la mise en oeuvre et le lancement effectif du CAIGP.

Le directeur de cabinet du ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du secteur public et de la Lutte contre les antivaleurs, Simplice Mounianga Boukoungou, a rappelé que les résultats obtenus sont à la hauteur des attentes. Il a reconnu que les experts ont posé les fondations solides d'une gouvernance publique modernisée, efficace et responsable en République du Congo. « De ce fait, nos administrations publiques doivent devenir des structures génératrices des services de qualité et de richesse, portées par des principes de transparence, de redevabilité et de lutte contre les antivaleurs, notamment. Le CAIGP est l'aboutissement d'un effort collectif, fruit des contributions des experts de tous les horizons institutionnels et identifie les actions indispensables à la mise en oeuvre concrète de la gouvernance publique dans notre pays », a-t-il déclaré.

D'après lui, l'approche adoptée s'inscrit résolument dans la gestion axée sur les résultats où la performance est mesurée et continue, l'efficacité optimisée et les ressources mobilisées avec discernement. « Nous devons maintenant passer de la parole à l'acte, ce qui est plus important. La réussite du CAIGP dépendra de son appropriation par toutes les parties prenantes et de son application rigoureuse. Il constitue désormais une boussole stratégique pour renforcer la gouvernance, améliorer les performances publiques et satisfaire les attentes légitimes de nos concitoyens. Une nouvelle page s'ouvre, engageons-nous pleinement pour la mettre en oeuvre », a conclu Simplice Mounianga Boukoungou.