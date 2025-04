Congo-Brazzaville: Figa - Le budget 2025 évalué à plus de 7 milliards FCFA

Le budget 2025 du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des entreprises (Figa), estimé à plus de sept milliards FCFA, et le nouveau règlement intérieur ont été validés le 10 avril, à Brazzaville, à l'issue de la session ordinaire du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration du figa a milité pour l'approbation du Plan de travail annuel budgétisé 2025. Il a également mené un examen approfondi et validé plusieurs instruments fondamentaux contribuant au renforcement de son dispositif opérationnel. En même temps, le Conseil a discuté sur l'amélioration de la qualité des services d'accompagnement afin de contribuer significativement à la croissance économique et à la création d'emplois en République du Congo.

Les documents de planification stratégique et financière pluriannuelle présentent les orientations programmatiques, fixent les objectifs de performance et déterminent une répartition plus efficace des ressources financières requises pour la mise en oeuvre du Figa en faveur des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. « Conformément aux orientations du gouvernement, nous avons pour objectif de dynamiser le secteur entrepreneurial congolais. Nous publierons, d'ici au 15 avril, un rapport d'activité de notre travail à mi-parcours en termes de création d'entreprise, d'accompagnement des porteurs de projets et de soutien aux petites et moyennes entreprises », a indiqué Rodrigue Malanda Samba, président du Conseil d'administration.

Outre le projet financier, un autre axe important a été adopté, notamment un nouvel organigramme, le plan d'embauche ainsi que la nouvelle convention collective et la grille salariale marquant la restructuration de l'institution.

Cette refonte du Figa a pour but d'adapter sa structure à ses objectifs de développement et de renforcer ses équipes en intégrant des compétences techniques et managériales. Elle s'appuie sur des mesures de gestion des ressources humaines qui montrent son engagement envers son personnel, en améliorant les conditions de travail, en valorisant les talents et en rendant l'établissement plus attractif. « Un employé qui n'est pas sécurisé ne travaille pas comme il se doit. Le fait de lui apporter cette sécurité lui permettra d'être plus innovant et de travailler avec acharnement », a poursuivi le président du Conseil.

Rodrigue Malanda Samba a profité de l'occasion pour lancer un message fort à l'endroit des entrepreneurs et artisans, leur annonçons: « Nous avons mis à la disposition des banques près de 14 milliards FCFA pour soutenir les porteurs de projets »

Cet appel traduit la volonté du Figa d'être un acteur clé du développement économique, en facilitant l'accès au financement, l'accompagnement technique et la garantie pour les entrepreneurs.