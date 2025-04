Tunisie: Emploi - Mise en place d'une cellule de veille pour suivre les besoins du marché du travail

Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Riadh Chaoued a indiqué jeudi à l'ouverture des travaux du forum international sur les compétences et la mobilité dans le secteur du transport et de la logistique, qu'une cellule de veille a été créée au niveau de l'Observatoire National de l'Emploi et des Qualifications pour suivre l'évolution du marché du travail et identifier les métiers en croissance au niveau national et international, selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère.

A cet égard, Riad Chaoud a souligné le nombre et la diversité des opportunités d'emploi à l'étranger dans le secteur du transport et de la logistique, y compris la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la logistique internationale, le développement durable et l'organisation.

Lors de la rencontre, organisée sur le thème « vers un partenariat mutuellement bénéfique entre la Tunisie et l'Union européenne », en présence du ministre du Transport Rachid Amri, de l'ambassadeur de l'UE en Tunisie et de l'ambassadrice de France en Tunisie, le ministre de l'Emploi a souligné la dimension stratégique et le contexte global du thème du forum, vu le rôle central du secteur du transport et de la logistique dans le développement économique et dans le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les pays.

Il a souligné le rôle des activités du programme THAMM dans l'amélioration des capacités des acteurs dans la conception des approches migratoires, l'élaboration des plans de mobilité et l'ouverture des routes migratoires régulières.

Pour sa part, le ministre du transport Rachid Amri a indiqué que le secteur du transport fournit plus de 170 000 emplois directs en Tunisie entre les secteurs public et privé, soulignant l'importance de la reconnaissance mutuelle des formations et des certificats entre la Tunisie et ses partenaires de l'UE, car cela représente un véritable levier pour faciliter le mouvement des compétences dans le cadre d'une approche qui prend en compte les intérêts de toutes les parties et contribue à la réalisation d'un marché de l'emploi équilibré.

Pour leur part, les partenaires de l'UE ont apprécié le niveau de coopération entre la Tunisie et ses partenaires de l'UE.