Tunisie: Grève des jeunes médecins le 21 avril

Suite aux assemblées générales tenues les 7 et 8 avril dans les quatre facultés pour débattre d'un ensemble de points, l'Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJD) a identifié une série de revendications lesquelles :

La mise en place d'un système objectif de validation des stages, l'augmentation du nombre de centres de stage et la mise en place d'un système d'évaluation des centres de formation.

L'amélioration des conditions du service civil (le salaire actuel varie entre 750 dinars et 1250 dinars), la mise en œuvre effective des conditions d'exemption et de report. Les jeunes médecins appellent à mettre fin à l'année du service civil sous sa forme actuelle au fur et à mesure que le nombre de médecins au sein des spécialités augmente dans les zones prioritaires.

L'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins appelle, par ailleurs, à éponger toutes les dettes impayées, ainsi que la révision de la valeur de l'heure de travail (actuellement entre 1 dinar et 3 dinars) en fonction de la valeur du travail et de la valeur scientifique fournie, et l'amélioration des conditions matérielles des jeunes médecins par l'augmentation de la bourse de résidence et de médecine et l'exigence d'une bourse de risque.

Après délibérations et discussions, les assemblées générales de l'organisation tunisienne des jeunes médecins a décidé d'une grève du travail et de toutes les activités hospitalières et universitaires pour les étudiants, internes et résidents en médecine le lundi 21 avril 2025 sur tout le territoire de la République, à l'exception des services d'urgence.