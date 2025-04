La finance islamique, bien que présente au Sénégal depuis plusieurs décennies, reste encore insuffisamment comprise du grand public. Face aux perceptions erronées et à un manque de vulgarisation, la Banque islamique du Sénégal (Bis) initie cette rencontre pour mieux faire connaître son offre et créer un réseau de relais crédibles et légitimes.

Selon un communiqué de presse, conscients de notre mission de promotion de la finance islamique et de développement d'une industrie financière islamique, la Bis souhaite créer un cadre d'échanges permanent avec les acteurs (imams, prédicateurs, conférenciers, animateurs d'émissions religieuses, diverses autres personnalités, etc.) dans le but d'identifier leurs besoins, préoccupations et aspirations, afin de mieux les prendre en charge.

Cette rencontre vise à sensibiliser les prescripteurs (leaders religieux, communicateurs, influenceurs) sur les fondamentaux de la finance islamique ; présenter les produits et services conformes aux principes de la charia, proposés par la Bis ; expliquer le cadre réglementaire et le dispositif de gouvernance mis en place pour garantir la conformité. Elle vise également à créer une communauté de prescripteurs pour accompagner les efforts de vulgarisation à travers les médias, les mosquées et les événements publics.

Cette rencontre sera une occasion d'échanger, de lever certaines incompréhensions et de renforcer la place de la Finance Islamique comme alternative crédible et éthique pour le développement économique.

Cette rencontre réunit des imams et prédicateurs issus de ligues, associations religieuses, etc. ; des communicateurs religieux présents sur les chaînes TV/radio ; des anciens dirigeants de la Bis et des personnalités du secteur de la finance islamique ; des représentants d'institutions diverses (Haute Autorité du Waqf, Promise, Cudis).

A l'origine, dénommé Massraf Fayçal Al Islam, la Banque islamique du Sénégal (Bis) a été créé le 22 février 1983. Le capital est composé d'actionnaires de référence : l'État du Sénégal, la Banque islamique de développement (Bid) et ses sociétés affiliées (Icd, Itfc, ...), des investisseurs institutionnels et des partenaires privés nationaux. Ce mix d'acteurs traduit notre ancrage national et notre dimension internationale. La Bis qui occupe la troisième place sur une trentaine en parts de marché cumulées, participe considérablement au développement économique du pays.

Conformément à ses statuts, elle a pour objectifs de mener des activités de collecte d'épargne et de distribution de financements sur la base des principes édictés par l'Islam, répondant ainsi aux besoins et aspirations d'une grande partie de la population sénégalaise ; d'offrir aux particuliers, aux entreprises et opérateurs économiques des services bancaires modernes et compétitifs en conformité avec les prescriptions islamiques.