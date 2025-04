Algérie: Festival international de la poésie arabe classique - Plus de 40 poètes et poétesses attendus à Biskra

BISKRA — Plus de 40 poètes et poétesses de pays arabes et autres sont attendus au festival culturel international de la poésie arabe classique qu'accueillera Biskra du 13 au 17 avril courant, a indiqué jeudi le commissaire du festival.

Animant une conférence de presse dans un hôtel de la capitale des Ziban, M. Ahmed Delbani a précisé que cette manifestation placée sous le thème "la poésie arabe sur les terres de la liberté" a fait part de l'invitation de plus de 40 poètes et poétesses et de 15 conférenciers de Tunisie, du Liban, d'Egypte, de Palestine, de Syrie, de France et d'Italie qui animeront des récitals poétiques et des conférences durant les cinq jours du festival.

Le festival, a-t-il ajouté, abordera les quatre axes de "la poésie en tant de position et résistance", "la dimension libératrice dans la poésie arabe (l'Algérie comme exemple)", "la poésie arabe et la critique" et "la poésie arabe, la traduction et l'ouverture sur l'autre".

La cérémonie d'ouverture aura lieu au théâtre régional feu moudjahid Chebah El Mekki, tandis que les autres activités seront réparties entre ce théâtre, la salle de cinéma Atlas et la salle de conférences d'un des hôtels de la ville, selon la même source.

Cet évènement culturel appelé à insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la culture dans la région permettra aux invités de découvrir les monuments historiques et touristiques de la capitale des Ziban ainsi que les oeuvres des artistes plasticiens de la wilaya qui seront exposées à l'occasion, a souligné M. Delbani.