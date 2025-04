Algérie: ONSC - Importance de l'implication des femmes dans les activités associatives et la vie politique

KHENCHELA — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a insisté, jeudi dans la wilaya de Khenchela, sur "l'importance de l'implication de la femme dans les activités associatives et dans la vie politique".

Lors d'une rencontre avec les acteurs de la société civile, organisée à l'auditorium de l'université Abbès-Laghrour, Mme Hamlaoui a appelé la femme algérienne à "consolider son rôle dans l'encadrement des différentes associations", notant que la femme algérienne "est appelée, aujourd'hui plus que jamais, à participer aux côtés de l'homme à promouvoir l'action associative et à en accroître l'efficacité".

Selon la présidente de l'ONSC, l'observatoire s'attèle à l'installation des délégations de wilayas d'ici à la fin de l'année 2025, composées de représentants de différentes associations, et dont la tâche est "d'élaborer des propositions et de faire part des préoccupations avant de les soumettre à l'observatoire qui synthétisera toutes les idées en vue de les communiquer aux plus hautes autorités du pays pour une résolution des différents problèmes auxquels sont confrontés les acteurs de la société civile".

Mme Hamlaoui a souligné que ces rencontres de proximité, organisées par l'ONCS à travers les différentes wilayas du pays, visent à consolider la communication avec les acteurs de la société civile au niveau local, afin de développer une nouvelle approche, l'observatoire étant un organe consultatif auprès de la présidence de la République.

S'agissant des récents développements politiques, la présidente de l'ONSC a souligné que la société civile "soutient les récentes décisions de l'Etat algérien, en particulier celles liées aux affaires étrangères et diplomatiques, et soutient l'Armée nationale populaire, en particulier face aux manoeuvres fomentées à l'étranger contre l'Etat algérien".

Pour Mme Hamlaoui, "le devoir de la société civile est aujourd'hui important à la lumière des campagnes acharnées visant l'Algérie qui est restée fidèle à des principes et à des valeurs qui ont été et qui restent profondément ancrés dans l'esprit de tous les Algériens qui croient aux positions de l'Algérie et à son soutien aux causes justes dans le monde".

La rencontre a également donné lieu à un débat entre les participants qui ont exprimé leurs préoccupations et les difficultés rencontrées au cours de l'exercice de leur activité associative, et la présentation de visions et de solutions possibles à certaines des questions soulevées.

L'importance de la coordination et des échanges entre les associations à travers tout le pays a également été mise en évidence.