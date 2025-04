Algérie: La 2e phase éliminatoire de l'Olympiade algérienne des mathématiques samedi

Alger — La seconde phase éliminatoire de la deuxième édition de l'Olympiade algérienne des mathématiques au titre de l'année 2025, est prévue samedi, a annoncé, jeudi dans un communiqué, le ministère de l'Education nationale.

La deuxième phase éliminatoire de l'Olympiade algérienne des mathématiques sera organisée, "samedi 12 avril 2025 de 8H30 à 12H30", précise le ministère dans son communiqué.

Il sera procédé, à cette occasion, "à la sélection des élites scolaires nationales qui représenteront l'Algérie aux compétitions régionale, continentale et internationale de mathématiques, parmi les élèves scolarisés dans les établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés et les écoles des cadets de la nation, qualifiés à la deuxième phase éliminatoire.

Il s'agit notamment des classes de troisième et de quatrième années de l'enseignement moyen et de première, deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire (tronc commun sciences et technologies, mathématiques, math-technique et sciences expérimentales).

Concernant les modalités d'organisation fixées à cet effet, le ministère a précisé qu'elles consistent à informer les élèves des établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés et des écoles des cadets de la nation concernés par la participation à la deuxième phase éliminatoire, ainsi que les directeurs de ces établissements et écoles concernés par les centres d'examen de cette phase afin de préparer les convocations des élèves.

Les élèves des écoles des cadets de la nation et des établissements d'éducation et d'enseignement privés passeront la deuxième phase éliminatoire dans les mêmes centres désignés pour les élèves des établissements d'enseignement publics, indique le communique.

Les centres d'examen et de correction seront supervisés par un inspecteur de l'éducation nationale, un inspecteur de l'enseignement secondaire ou un inspecteur de l'enseignement moyen en mathématiques, selon le cas.

Le premier sujet concerne les élèves de 3e et de 4e années de l'enseignement moyen, le deuxième pour les élèves de première année secondaire (tronc commun sciences et technologies), et le troisième pour les élèves de 2e et de 3e années de l'enseignement secondaire des filières concernées", conclut le communiqué.