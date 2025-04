Algérie: Hydraulique - Lancement prochain de la version finale de la Charte des économies d'eau

Le ministère de l'Hydraulique compte lancer "prochainement" la version finale de la Charte des économies d'eau, dans le cadre des démarches visant à améliorer la gestion des ressources hydriques dans divers volets, a annoncé, jeudi, le ministre du secteur, Taha Derbal.

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, présidée par Ahcene Hani, vice-président de l'Assemblée, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou et de membres du Gouvernement, M. Derbal a souligné que son secteur "oeuvre à actualiser ledit texte en associant tous les acteurs et services concernés, l'objectif étant de parvenir à une version finale pour proposition et adoption et pour en faire un document d'orientation à tous les niveaux".

Ce document "constituera un cadre efficace visant à économiser et à préserver la ressource hydrique", ajoute le ministre, rappelant que son département ministériel veillera à ce que cette charte sera adoptée et appliquée par le plus grand nombre de parties prenantes au niveau national, en prévision de son insertion dans leurs programmes et activités.

La charte vise également à contribuer à la gestion efficace de l'eau pour limiter le gaspillage et en protéger la qualité, à la faveur de la mobilisation du secteur de tous les moyens pour faire face aux défis de la sécurité hydrique.

Sur les efforts du secteur pour lutter contre le gaspillage d'eau, le ministre a évoqué "les campagnes périodiques de réparation des fuites dans les systèmes de production et de distribution, organisées par les sociétés de distribution d'eau, outre l'élimination des branchements anarchiques".

L'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) a organisé des campagnes de sensibilisation des écoliers quant à l'importance de préserver cette ressource vitale pour les générations futures, avec la participation des imams des mosquées, a ajouté le ministre.

Derbal a également mis l'accent sur les efforts du secteur pour développer les stations d'épuration des eaux usées et augmenter le volume des eaux traitées, un objectif qui "doit être atteint dans les meilleurs délais afin de préserver la quantité et la qualité des eaux conventionnelles".

Le ministre a salué la coordination avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour inciter les agriculteurs à recourir aux systèmes d'irrigation économes en eau, tels que les systèmes de goutte à goutte et à pivot et les systèmes d'irrigation intelligents.