Sénégal: Fonction publique française et sénégalaise - Les bonnes pratiques valorisées

Les agents des fonctions publiques sénégalaise et française ont procédé, ce jeudi 10 avril à Dakar, à un échange d'expériences dans le cadre d'un séminaire consacré aux meilleures pratiques entre les usagers du service public et les agents en charge de leur mise en oeuvre.

Dans un monde en perpétuelle mutation, confronté à de nombreux défis, il devient impératif de bâtir un schéma dans lequel l'administration joue un rôle central et structurant. C'est dans cette perspective que les fonctionnaires français et sénégalais se sont penchés, le jeudi 10 avril 2025, sur les pratiques jugées exemplaires. Ce séminaire se veut un espace d'échanges visant à promouvoir une administration à la fois adaptée et dynamique, capable de répondre efficacement aux exigences contemporaines.

« La transformation de la fonction publique, dans le cadre plus large de la réforme du secteur public, suppose une refonte des modèles en vigueur ainsi qu'une évaluation rigoureuse des usages », a déclaré Balla Mandiang, conseiller technique au ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public.

L'atelier, placé sous le thème : « Quel modèle de fonction publique ? Regards croisés entre le Sénégal et la France », a offert à M. Mandiang l'occasion de souligner la nécessité d'adopter une approche globale de la transformation du service public. Celle-ci implique une réflexion approfondie autour de deux axes majeurs : la réforme des modèles de fonction publique et la problématique récurrente de l'évaluation des pratiques professionnelles au sein de l'administration.

Prenant la parole au nom du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du secteur public, M. Mandiang a insisté sur l'importance de la capitalisation des bonnes pratiques en matière de professionnalisation de la gestion des ressources humaines, de méthodologie d'intervention, ainsi que d'actions à la fois stratégiques et opérationnelles.

Selon lui, « il s'agit pour les experts des deux pays d'alimenter les réflexions en cours, tant au Sénégal qu'en France, dans l'objectif de rendre la fonction publique plus accessible, plus agile et plus performante, au service du citoyen ».

Pour Nathalie Colin, directrice de la fonction publique française, « cette rencontre a pour ambition de permettre aux administrations des deux pays d'échanger sur leurs modèles respectifs ».

Elle a précisé que cet atelier offre l'opportunité d'examiner ensemble les défis auxquels ces modèles sont confrontés et d'envisager, par le dialogue, les réponses les plus appropriées, en partageant à la fois les bonnes pratiques, les questionnements et les perspectives.

De son côté, Ndèye Awa Ndiaye, directrice de la gestion des carrières au ministère sénégalais de la Fonction publique et de la Réforme du service public, a salué l'initiative de cette rencontre, qu'elle considère comme une occasion précieuse pour les deux pays d'identifier leurs difficultés communes.

Elle a souligné que l'expérience française pourrait permettre au Sénégal de contextualiser certaines problématiques et, peut-être, d'initier une nouvelle réforme du droit applicable à la fonction publique.