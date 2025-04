Algérie: Réunion du Gouvernement - Plusieurs secteurs examinés

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, jeudi, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de dossiers relatifs aux secteurs de l'Hydraulique et de l'Enseignement supérieur, ainsi que l'examen d'avant-projets de loi relatifs aux secteurs de l'Education nationale et du Tourisme, selon un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce jeudi 10 avril 2025, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme d'urgence décidé par Monsieur le Président de la République relatif à l'approvisionnement en eau potable au profit de plusieurs wilayas, notamment à travers la mobilisation des ressources en eau, la réhabilitation et l'extension des réseaux et stations d'eau, et le contrôle de la distribution équitable.

Par ailleurs et dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des directives de Monsieur le Président de la République visant à promouvoir les universités algériennes, le Gouvernement a entendu une communication sur l'instauration d'un système de qualité au sein des établissements de l'enseignement supérieur reposant sur un ensemble de mécanismes et de dispositifs visant à permettre à ces universités d'atteindre des niveaux d'excellence élevés et à garantir leur conformité aux normes internationales en matière de gouvernance, de formation, de recherche et d'innovation.

Le Gouvernement a également poursuivi l'examen de l'avant-projet de loi modifiant la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite au profit des enseignants de l'Education nationale.

Enfin, le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 03-02 du 17 février 2003, fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristiques des plages, conformément aux normes de qualité et de professionnalisme, avec la mise en place d'un plan d'aménagement touristique des plages, fixant les caractéristiques et les éléments de leur organisation et de leur valorisation".