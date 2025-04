Ile Maurice: Aucun plan de sauvegarde des sites du patrimoine contre les catastrophes naturelles

Il n'existe actuellement aucune politique nationale spécifiquement consacrée à la protection des sites du patrimoine national contre les catastrophes naturelles et les effets du changement climatique. C'est l'information fournie, le mardi 25 mars à l'Assemblée nationale, par Mahen Gondeea, le ministre des Arts et de la Culture, à une question du député de Rodrigues, Francisco François.

Le ministre Gondeea a admis qu'il s'agit là d'une grave préoccupation, d'autant plus que Maurice est un petit État insulaire en développement, exposé à des risques climatiques extrêmes tels que les cyclones, les pluies torrentielles, l'élévation du niveau de la mer, les inondations et l'érosion côtière, qui posent tous un risque important pour notre patrimoine culturel. «Bien qu'aucune politique nationale n'ait été élaborée ou mise en oeuvre par le gouvernement précédent pour relever ce défi de manière globale et coordonnée, je suis informé qu'il existe un Disaster Risk Management Plan pour le site du patrimoine mondial de l'Aapravasi Ghat et pour le paysage culturel du Morne. Ces plans ont été mis en place dans le cadre des exigences des sites du patrimoine mondial de l'Unesco», a précisé Mahen Gondeea.

Pour la grande majorité des sites du patrimoine national à travers le pays, aucune mesure de préparation aux catastrophes ou d'adaptation au climat n'a été systématiquement adoptée et la législation n'a pas été mise à jour pour refléter ces besoins urgents, a souligné le ministre. «Le gouvernement actuel a placé cette question urgente au premier rang de ses priorités, reconnaissant que la conservation et la sauvegarde de notre patrimoine national doivent aller de pair avec la résilience aux catastrophes et au climat, clairement reflétées dans le programme gouvernemental 2025-2029.»

En conséquence, a fait savoir le ministre, la National Heritage Fund Act 2003, qui est désormais obsolète, sera revue. Un New Heritage Authority Bill sera rédigé pour inclure notamment des plans de préparation aux situations d'urgence, l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification de la conservation et l'utilisation d'outils modernes, tels que l'intelligence artificielle et la numérisation 3D, pour documenter, surveiller et protéger les biens patrimoniaux.

À une question supplémentaire du député François, le ministre Gondeea a informé la Chambre que son ministère n'avait reçu aucune demande du bureau du chef commissaire de Rodrigues pour les travaux de rénovation ou de démolition du Residency Building situé à Port-Mathurin, Rodrigues.