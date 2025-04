Ile Maurice: L'ambassadrice Karima Bardaoui présente ses lettres de créance au président Gokhool

Karima Bardaoui, l'ambassadrice de la République tunisienne, a présenté ses lettres de créance, mardi, au président de la République de Maurice, Dharam Gokhool, à la State House, à Réduit. Le président Gokhool et l'ambassadrice Bardaoui ont discuté du renforcement du partenariat entre Maurice et la Tunisie dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de la manière de promouvoir les échanges d'étudiants à travers des bourses et des services de soutien améliorés.

Les relations bilatérales existantes entre les deux pays, fortes et cordiales depuis 1956, ont également été passées en revue. Les discussions ont également porté sur les stratégies visant à renforcer davantage la confiance mutuelle et la coopération dans des secteurs clés tels que le commerce, l'investissement, les produits pharmaceutiques, les textiles, le tourisme, les énergies renouvelables et les technologies de l'information.

Diplomate de carrière et titulaire d'une maîtrise en droit, Karima Bardaoui a occupé, au ministère des Affaires étrangères de la Tunisie, les fonctions de directrice des Amériques à la Direction générale AmériqueAsie. Elle a également été ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie auprès de la République tchèque de 2017 à 2019. Elle a également été affectée à la Mission permanente de Tunisie auprès des Nations unies à New-York de 2014 à 2017 et a été porte-parole du 18e Sommet de la Francophonie, qui s'est tenu en Tunisie en novembre 2022.

La Tunisie bénéficie de sa situation stratégique à proximité de l'Europe, de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, ainsi que d'accords de libre-échange et d'une main-d'oeuvre qualifiée, qui contribuent à la compétitivité économique du pays et à son attractivité auprès des investisseurs internationaux.

L'économie tunisienne est très diversifiée et couvre divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'automobile, l'aérospatiale, les infrastructures, les énergies renouvelables, les technologies de télécommunication et le tourisme. De plus, ce pays, qui compte environ 12 millions d'habitants, possède de précieuses ressources agricoles et minières.