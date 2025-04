Afrique: L'Éthiopie accueillera l'Assemblée annuelle et la Conférence internationale de la Fédération africaine de soudage

Addis-Abeba — La 3e Assemblée annuelle et Conférence internationale de la Fédération africaine de soudage se tiendra à Addis-Abeba du 14 au 16 avril 2025.

Handiso Selamu, PDG du Centre d'excellence en ingénierie de l'Institut éthiopien de formation technique et professionnelle, a annoncé la tenue de cet événement lors d'une conférence de presse aujourd'hui.

L'Éthiopie est membre fondateur de la Fédération africaine de soudage, a-t-on appris.

Selon le PDG, l'organisation d'une telle conférence offre une plateforme essentielle pour l'échange d'expertise et de bonnes pratiques entre les pays africains.

Il a également souligné les avantages potentiels pour l'Éthiopie en termes de substitution aux importations et de modernisation de son secteur manufacturier.

L'événement comprendra la présentation d'articles de recherche sur le soudage, des démonstrations de technologies de résolution de problèmes, des échanges d'expériences professionnelles et des séances de réseautage visant à favoriser les collaborations au sein de la communauté du soudage.

L'Assemblée annuelle et la Conférence internationale de la Fédération africaine de soudage (AWF) sont organisées par le ministère du Travail et des Compétences et l'Institut de formation technique et professionnelle.

L'événement de cette année fait suite au succès de la deuxième Assemblée annuelle et Conférence de l'AWF, qui s'est tenue à Lagos, au Nigéria, en mars 2023, et qui a accueilli plus de 70 présentations.

Les assemblées et conférences annuelles de l'AWF constituent une plateforme essentielle pour les scientifiques, les ingénieurs, les industriels et les décideurs politiques, qui peuvent ainsi interagir, examiner et discuter de l'adoption, de l'adaptation et des avancées des technologies de fabrication des matériaux afin d'améliorer les expériences d'application en Afrique. L'organisation de ces événements est assurée à tour de rôle par les États membres africains.