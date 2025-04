Tunisie: Pékin frappe fort - Droits de douane à 125 % sur les importations des États-Unis

La Chine va relever à 125 % les droits de douane supplémentaires sur les produits importés des États-Unis à partir de samedi, a annoncé vendredi le Comité du tarif douanier du Conseil des affaires d'État.

Cette décision fait suite à l'annonce des États-Unis d'augmenter à leur tour les droits de douane réciproques sur les importations en provenance de Chine au même niveau.Le comité chinois a souligné que l'imposition par Washington de droits de douane excessifs constituait une violation grave des règles économiques et commerciales internationales, allait à l'encontre des principes économiques fondamentaux et relevait d'une logique d'intimidation et de coercition unilatérales. Selon le comité, même si les États-Unis devaient aller plus loin dans cette escalade, cela n'aurait plus aucun sens économique et resterait, au final, « une farce dans l'histoire économique mondiale ».

« Le marché chinois ne peut déjà plus absorber les importations américaines au niveau actuel des droits de douane. Si les États-Unis décident d'imposer des taxes supplémentaires, la Chine n'en tiendra tout simplement pas compte », a-t-il ajouté. La Presse