Maroc: Festival du Livre de Paris - L'expert marocain Amine Laghidi primé par le groupe d'édition français 'Editis'

Paris — L'expert marocain en diplomatie économique et souveraineté, Amine Laghidi, a reçu, vendredi, dans le cadre du Festival du Livre de Paris (11-13 avril), une "haute distinction d'honneur" du groupe d'édition français "Editis".

Cette distinction vient saluer "l'excellence de l'engagement" et "l'empreinte remarquable" de M. Laghidi dans le domaine de l'enseignement et de la formation, précise "Editis", qui compte une cinquantaine de maisons d'éditions.

Et d'ajouter que sa contribution "exemplaire", notamment dans les sphères essentielles de la santé, de la sécurité alimentaire, de l'insertion des jeunes et des femmes, ainsi que de la création d'emplois, constitue "un apport inestimable qui mérite d'être honoré à sa juste valeur".

"L'importance de cette reconnaissance puise son intensité dans la force des liens d'amitié entre le Maroc, à l'honneur aujourd'hui dans ce Festival du livre, et la République française, pays ami et allié stratégique", a indiqué M. Laghidi lors de la remise du Prix par la directrice développement international Education à "Editis" et directrice de "Nathan" international, Ghada Touili.

Une amitié "forte" sublimée à jamais par le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a-t-il affirmé, tout en soulignant la Haute vision et le Haut leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI "qui a inspiré et continuera à inspirer des générations de Marocaines et Marocains, d'Africaines et Africains, à les inciter à aimer leurs pays souverains respectifs, à transformer cet amour en action unie, à consolider les piliers de paix et de stabilité et à lancer les locomotives de prospérité pour tous".

Dans le domaine de l'éducation, "je fus et demeure convaincu que, avant de verser le liquide mercurien du savoir, il est impératif de forger et de tailler convenablement le réceptacle", a, en outre, a indiqué l'expert marocain.

"Une taille outillée par les valeurs existentielles du respect, de l'humilité, d'honneur, et durabilisée par les principes de constance et de devoir", a-t-il estimé.

"Le devoir de servir et de créer de la valeur pour soi, sa communauté, sa nation, et de la protéger contre toute menace extrémiste ou séparatiste", a poursuivi M. Laghidi.

Il a également, mis en avant, l'importance de tisser des ponts économiques et civilisationnels, investir dans la jeunesse et la femme africaine, qui, selon lui, constituent "les deux piliers qui soutiennent le portail du développement intégré et durable".

Le Maroc participe cette année au festival du livre de Paris en tant qu'invité d'honneur avec un pavillon qui s'étend sur 330 m² offrant une programmation aussi riche que variée, avec 28 rencontres sur l'espace conférences, 16 panels sur des thématiques littéraires et sociétales, 10 présentations de livres, 2 performances artistiques (slam et théâtre), ainsi qu'un panel international sur le "Destin atlantique France-Maroc", en rapport avec la thématique de cette année "la mer".

Au menu figurent également la projection d'un documentaire sur « Le caftan marocain : un voyage à travers les mains de ses artisans », des activités jeunesse avec 15 ateliers (tissage créatif, zellige, quizz) et un conte musical (Le voyage de Pois Chiche), outre trois rencontres rendant hommage à des figures emblématiques de la littérature marocaine : Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh et Mohamed Khair-Eddine.