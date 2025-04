Maroc: Le pays érige la transformation digitale en levier clé de sa stratégie de développement (Responsable du PNUD)

Rabat — Le Maroc érige la transformation numérique en levier clé de sa stratégie de développement, en l'inscrivant au centre de son modèle de développement, a affirmé, vendredi à Rabat, le directeur du Bureau régional du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour les États arabes, Abdallah Al Dardari.

"Le Royaume peut tirer parti du numérique et de l'inclusion économique pour maximiser son potentiel de développement, et accroître l'inclusion des jeunes et des femmes dans le processus de développement", a souligné M. Al Dardari lors d'une conférence organisée par le Policy Center for New South (PCNS) sur "La puissance du numérique en tant que catalyseur d'un développement inclusif et durable".

Selon lui, le Maroc, qui a su se positionner de manière relativement solide dans le processus de développement au cours des 25 dernières années, est à l'aube d'une nouvelle phase qui "implique de passer à la vitesse supérieure" afin de consolider les acquis.

M. Al Dardari, également sous-secrétaire général de l'ONU et Administrateur adjoint, a estimé que le Maroc a plus de possibilités de faire face en vue de surmonter les défis imposés actuellement par la conjoncture économique mondiale.

Mardi dernier, le Maroc et le PNUD avaient signé une déclaration d'intention portant sur la création d'un Hub digital régional arabo-africain dédié à l'intelligence artificielle (IA), aux sciences des données et à l'innovation technologique.

Baptisé "Morocco Digital for Sustainable Development Hub", ce projet promeut l'intégration de l'IA dans les services publics, le renforcement des infrastructures numériques interopérables et l'adoption de politiques numériques inclusives et responsables.