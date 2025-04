Tunisie: Don du sang - Les donneurs fidèles honorés

Le Centre National de Transfusion Sanguine a honoré un certain nombre de donneurs fidèles, en reconnaissance de leur contribution à sauver des vies humaines, dans le cadre de la Journée nationale du don de sang, qui est célébrée le 8 avril de chaque année.

Cette célébration, co-organisée par le Croissant Rouge Tunisien, vise à souligner l'importance du don de sang dans la préservation de la vie et à instaurer une culture du don chez les Tunisiens.

Des responsables du ministère de la Santé, du Centre National de Transfusion Sanguine et du Centre Militaire de Transfusion Sanguine ont décerné des médailles aux donneurs « fidèles » qui donnent régulièrement leur sang : la médaille écarlate (plus de 50 dons), la médaille d'or (25 à 49 dons) et la médaille d'argent (10 à 24 dons), selon l'agence TAP.

Le directeur général de la santé, Abdelrrazak Bouzouita, le directeur général du centre de transfusion sanguine, Hamida Salama, le directeur général des services communs, Nasser Zaidi, et le directeur du Centre Militaire de Transfusion Sanguine ont supervisé la cérémonie en l'honneur des donneurs.

À cette occasion, le directeur général du centre de transfusion sanguine a souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour augmenter le nombre de donneurs de sang, en particulier à la lumière de la pénurie de stocks, notant que la limite requise est de 800 donneurs par jour.

Il a appelé à la nécessité de sensibiliser au don de sang dans le cadre d'une coopération entre les organismes gouvernementaux, les associations et les médias, en soulignant la nécessité de soutenir les dons publics au lieu de compter uniquement sur les dons familiaux.

Le programme de la manifestation a inclus des représentations musicales et théâtrales destinées à sensibiliser à l'importance du don de sang et de la sauvegarde de la vie humaine, présentées par un certain nombre d'élèves d'écoles primaires.