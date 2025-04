Afrique: La Tunisie participe aux exercices militaires African Lion 2025

Des membres des forces armées tunisiennes et des membres de l'armée américaine participeront à l'exercice militaire conjoint « African Lion 25 », qui se tiendra en Tunisie du 22 au 30 avril 2025, aux côtés des forces militaires des pays frères et amis que sont la Libye, le Sénégal, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l'Italie, la France et l'Espagne, ainsi que des observateurs de l'Égypte, de la Grèce et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Selon un communiqué publié aujourd'hui par le ministère de la défense, « cet exercice vise à renforcer et à soutenir les capacités stratégiques militaires conjointes pour répondre aux crises, aux urgences et aux menaces transfrontalières, et à échanger des expériences en matière de planification opérationnelle conjointe, d'interventions médicales et de cybersécurité.

A cette occasion, des stages de formation et des cours théoriques en ingénierie militaire, cybersécurité, affaires juridiques, relations publiques et techniques médiatiques opérationnelles seront organisés sous la supervision d'un certain nombre de cadres militaires tunisiens et américains, dans le but de prendre connaissance des dernières technologies et techniques dans ces différentes spécialités. »