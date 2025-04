Congo-Kinshasa: Opération Ndobo, Lubumbashi - Jacquemain Shabani lance une offensive contre la criminalité urbaine

Une vague d'espoir et de fermeté a déferlé sur la place du 30 Juin ce jeudi 10 avril 2025, alors que le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo Bihango, a donné le go de l'opération Ndobo dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katange. En présence d'une population déterminée et des autorités provinciales, ce programme marque un tournant dans la lutte contre la criminalité urbaine en République Démocratique du Congo. Devant des centaines de citoyens rassemblés, plus de 100 individus, qualifiés de bandits urbains, ont été présentés. Ces interpellations par la Police Nationale Congolaise (PNC) incarnent un signal clair de la volonté du gouvernement d'instaurer une sécurité de proximité, protectrice des citoyens et de leurs biens.

Lancée avec succès dans des villes telles que Kinshasa et Matadi, l'opération Ndobo s'impose désormais à Lubumbashi comme une réponse robuste et concrète face à la montée de l'insécurité urbaine. Plus qu'un simple déploiement, cette initiative illustre une vision nationale : celle d'un avenir où chaque coin de rue inspire confiance, plutôt que peur.

Jacquemain Shabani, lors de son discours, a souligné l'appui technique et matériel apporté au commissariat provincial du Haut-Katanga dans le cadre de cette opération.

"Aujourd'hui, à travers cette cérémonie, le Commissariat provincial du Haut-Katanga bénéficie actuellement de l'appui technique et matériel pour la lutte contre la criminalité, de l'opération Ndobo. Ce qui fait qu'il y aura des interactions permanentes pour partager davantage des informations. Avec le commandement général de la Police nationale congolaise, nous avons initié des projets pour permettre d'analyser et de rencontrer les difficultés de lutte contre la criminalité. Ces projets nous ont amené à un projet pilote qui a été identifié par la dénomination opération Ndobo qui a fait ses preuves dans la ville de Kinshasa », a dit Jacquemain Shabani, Vice-Premier Ministre chargé de l'Intérieur.

Ce lancement n'est pas qu'un exercice de force. Il s'agit d'un engagement solennel : celui de placer la sécurité des citoyens au coeur des préoccupations gouvernementales. Par cette action, le gouvernement réaffirme sa détermination à non seulement répondre aux défis immédiats, mais aussi à construire un cadre durable de confiance et de protection dans les grandes villes du pays.

Alors que le soleil se couchait sur Lubumbashi, c'est une lumière d'espoir qui s'est levée. L'opération Ndobo promet d'être plus qu'un nom, mais une véritable révolution sécuritaire pour les Congolais.