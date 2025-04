La chanteuse Faya Tess, une des héritières de la Rumba Congolaise

Mettre en lumière l'héritage, la richesse et l'évolution de la rumba congolaise a été l'objectif assigné pour le projet de l'organisation d'un festival pluridisciplinaire prévu du 18 au 19 juillet à Montreuil (en région parisienne) en France. L'annonce a été faite par Marcus Onalundula, congolais de la diaspora et président de l'association "Toyekola", structure organisatrice du projet, dans un document parvenu à notre rédaction.

«Le festival de la Rumba Congolaise est un événement unique qui vise à célébrer et promouvoir la culture congolaise en mettant un accent sur la richesse de la rumba congolaise, un patrimoine culturel inscrit à l'UNESCO. Ce projet est organisé avec l'appui de la mairie de Montreuil en France. La première édition est confirmée pour la période du 18 au 19 juillet 2025 à Montreuil», a-t-on lu.

« Ce festival réunira artistes, experts et passionnés autour de diverses activités immersives. L'idéal est de mettre en avant une image positive de la République Démocratique du Congo, en célébrant sa richesse culturelle », a ajouté le document du label »Toyekola ».

Selon la source, le but de l'évènement est de préserver et valoriser cette Rumba inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2021.

« La rumba congolaise mérite d'être célébrée et promue auprès des nouvelles générations. Ce festival est organisé afin d'offrir un espace de transmission intergénérationnelle à travers la musique, la danse et la littérature. Mettre en lumière le rôle de la musique comme un outil de résilience et d'expression pour les peuples africains », a-t-elle soutenue.

La raison du festival est non seulement de promouvoir la diversité culturelle et l'Unité Africaine mais aussi de favoriser la découverte et l'apprentissage à travers des ateliers et conférences.

«La rumba a influencé et été influencée par de nombreuses cultures à travers le monde. Ce festival est l'occasion de renforcer les liens entre la diaspora africaine et le continent. Rassembler des artistes, chercheurs et passionnés autour d'un héritage commun », a martelé le document.

Un programme succulent et diversifié pour célébrer la Rumba

Parmi les activités principales, le festival accueille des prestations d'artistes de renom et émergents de la scène rumba ; un master classes avec des sessions d'apprentissage avec des musiciens et danseurs professionnels...

Au-delà de l'aspect festif et artistique, l'évènement prévoit également une série des conférences ainsi que des ateliers.

« Il y aura des échanges sur l'histoire et l'impact de la rumba dans le monde. Les conséquences de la crise sécuritaire sur la culture congolaise ».

Les ateliers porteront essentiellement sur la danse : initiation et perfectionnement aux pas emblématiques de la rumba. Sur la cuisine : découverte de la gastronomie congolaise. Sur la littérature : Rencontres et débats autour de la littérature congolaise.

Il faut noter que le festival de la Rumba Congolaise est un projet initié et organisé par l'association "Toyekola" dont le Président n'est autre que Marcus Onalundula, un des opérateurs culturels congolais évoluant en France.