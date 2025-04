C'est une preuve suffisante qui confirme que la RDC continue de s'affirmer remarquablement au plan diplomatique. En effet, hier, jeudi 10 avril 2025, à la Cité de l'Union Africaine, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, au cours d'une cérémonie solennelle, les lettres de créance de Messieurs Kaliisa Farid M., Vasyl Hamianin, Osman Hussein Elamin Ahmed et Madame Laura Evangelia Suarez, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et du Venezuela en République Démocratique du Congo (RDC).

Au cours de la même manifestation, les quatre diplomates ont remis, chacun, au Chef de l'État, un document attestant de la confiance de leurs gouvernements respectifs pour représenter leurs pays auprès de la RDC. Les brefs échanges, de près de vingt minutes chacun, qui s'en sont suivis se sont déroulés dans une atmosphère de coopération bilatérale.

Nouvel ambassadeur de l'Ouganda près la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Cameroun, le Gabon et la République Centrafricaine, M Kaliisa Farid a précédemment servi comme envoyé spécial d'Entebbe en RDC (juin 2019-2022). Au cours de cette mission, il a supervisé la coordination et la négociation des intérêts de son pays en RDC. Monsieur Kaliisa Farid est détenteur d'un diplôme de master en économie quantitative.

Diplômé en philologie et en traduction du chinois et de l'anglais de l'Université nationale Taras-Chevtchenko de Kiev, Monsieur Vasyl Hamianin a exercé de nombreuses fonctions au sein de la diplomatie ukrainienne de 2002 à 2021, année de son élévation au rang d'Ambassadeur Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Ukraine en République d'Indonésie et représentant d'Ukraine auprès de l'association des nations de l'Asie du Sud-Est.

Monsieur Osman Hussein Elamin Ahmed, qui est désormais le Représentant légal du Soudan en RDC, est détenteur d'un haut diplôme en traduction français-arabe de l'Université de Khartoum. Âgé de 62 ans, il a autrefois été ambassadeur du Soudan au Sénégal, Directeur du département des frontières, Directeur du département des Candidatures, Ambassadeur adjoint à l'ambassade du Soudan en Belgique et Directeur exécutif au Bureau du ministre de l'Aide sociale et de la sécurité sociale.

Pour sa part, Mme Laura Evangelia Suarez est le nouvel Ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela en République du Congo, avec la juridiction de la RDC et de la République Centrafricaine depuis juin 2024. Diplomate de carrière au sein du ministère populaire des Affaires étrangères du Venezuela, elle a été spécialiste du Moyen-Orient au Bureau du vice-ministre pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Océanie du ministère du Pouvoir populaire pour les Affaires Étrangères entre 2022 et 2024. Elle est titulaire d'un diplôme en études internationales de l'Université centrale du Venezuela.