Madagascar: Basketball 5x5/N1A phase 1 zone centre - L'Ascut d'Atsinanana, l'équipe à battre

La phase 1 du Sommet national N1A pour le groupe B, homme et dame, de la zone Centre, se tiendra du 26 avril au 4 mai, au Gymnase Vatofotsy d'Antsirabe. Six clubs masculins et six féminins se battront dans la ville d'Eaux pour les matchs aller, le match retour se déroulant au Palais des Sports de Mahamasina au mois de septembre. Le club de l'Association sportive de la commune urbaine de Toamasina (Ascut) d'Atsinanana figure parmi les six clubs masculins au rendez-vous d'Antsirabe.

Champion de Madagascar à six reprises (2008, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2020/2021) et éternel deuxième ces derniers temps à cause de décisions arbitrales et du dépouillement de son effectif par les grands clubs de la capitale, l'Ascut entamera, néanmoins, la campagne 2025 avec confiance pour réaliser son objectif de reconquérir le titre national cette année.

Vice-champion de Madagascar en 2024 et placé comme tête de poule avec le Club omnisport de la Police nationale (Cospn) d'Analamanga, le SBC de Vakinankaratra, le Club omnisport des Forces armées d'Analamanga, 619 Génération de Menabe et le club d'Arivonimamo Street Ball (ASB) d'Itasy, l'Ascut est l'équipe à battre à Antsirabe, avec son statut de favori dans un groupe B largement à sa portée.

Avec la formule du tout le monde rencontre tout le monde, le grand choc d'Antsirabe est le remake du match de demi-finale de l'an passé opposant l'Ascut et le Cospn. Les basketteurs du club d'Atsinanana se sont imposés (68-59) dans un match très tendu et électrique. Ces retrouvailles dans la phase 1 entre les deux équipes promet un grand choc, car le Cospn est, plus que jamais, motivé à laver l'affront de la défaite vécue en 2023.

Mosa Claris Hervel Belalahy, membre du staff de l'Ascut, expose l'objectif du club cette année : « Comme tous les participants, nous visons le titre national en fin de saison. Au rendez-vous d'Antsirabe, nous n'avons aucune peur face à nos adversaires. Notre souci se porte sur les phases finales au Palais des Sports de Mahamasina. L'Ascut est toujours victime d'une décision arbitrale, comme durant la finale contre la GNBC, l'année dernière. »

Malgré le statut de favori endossé par l'Ascut et le Cospn à Antsirabe, le club du SBC, qui évolue à domicile avec les spectateurs acquis à sa cause, est à suivre de près. Il y a aussi les militaires du Cosfa et de l'ASB d'Itasy, sans oublier le club de 619 Génération de Menabe.