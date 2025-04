Madagascar: Tsiry Andriantsoa - « Les solutions au délestage avancent »

Lors de l'atelier organisé hier au Carlton Anosy, consacré au soutien de la Banque mondiale en faveur du secteur de l'énergie à Madagascar, le secrétaire général du ministère des Hydrocarbures, Tsiry Andriantsoa, a reconnu que la résolution du problème des délestages nécessite du temps, tout en soulignant les progrès réalisés. « Le délestage ne se résout pas en un jour, mais les solutions avancent », a-t-il déclaré. Il convient de noter que, malgré ces avancées, des coupures d'électricité ont été enregistrées depuis mardi soir et se sont poursuivies jusqu'à hier.

Le secrétaire général a également rappelé que le développement de l'électrification rurale demeure une priorité pour le gouvernement, qui vise un taux de couverture de 80 % d'ici 2028. Des projets encadrés par des critères d'éligibilité rigoureux et financés par des lignes budgétaires spécifiques sont en cours de mise en oeuvre pour améliorer l'accès à l'énergie. La persistance des coupures constitue toutefois un défi que les autorités affirment vouloir relever de manière progressive.

Transition énergétique

L'atelier a par ailleurs mis en lumière le rôle déterminant du secteur privé dans l'extension du réseau électrique national. À travers les projets LEAD et DECIM, la Banque mondiale soutient cette dynamique. L'un de ses experts en énergie a souligné que les investissements privés couvrent 60 % des besoins de financement, tandis que les 40 % restants sont pris en charge par l'État malgache et ses partenaires techniques et financiers.

Doté d'un budget de 97 millions de dollars, le fonds DECIM propose plusieurs guichets de financement destinés à stimuler les investissements dans les zones les plus reculées, avec pour objectif de garantir un accès à l'électricité à plus de 2,2 millions de personnes. De son côté, le projet Pagose, en place depuis neuf ans, a permis de réduire les pertes de la Jirama de 35 % en 2016 à 23 % aujourd'hui, notamment grâce à la modernisation du réseau et à l'introduction de solutions numériques, telles que l'installation de compteurs prépayés.