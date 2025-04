Madagascar: Fêtes pascales - Flux de réservations timide à Antsirabe et à Ampefy

Antsirabe et Ampefy se préparent à accueillir des milliers de visiteurs pendant les fêtes pascales. Les opérateurs hôteliers constatent un rythme lent des réservations.

Les villes d'Antsirabe et d'Ampefy, traditionnellement animées pendant les fêtes pascales, pourraient être plus calmes cette année. Des opérateurs hôteliers dans ces deux villes, les principales destinations des Tananariviens pendant Pâques, peinent à remplir leurs carnets de réservation. Le taux de réservations des chambres d'hôtel est, étonnamment, faible, le samedi, le dimanche et le lundi de Pâques 2025. « Une dizaine de jours avant Pâques, seulement 50 % de nos chambres sont réservées. Alors que l'an dernier, notre hôtel avait affiché complet un mois à l'avance», déclare un responsable d'un grand hôtel à Ampefy, hier.

Les réceptionnistes de quelques hôtels à Antsirabe constatent le même rythme. « Près de 80 % de nos chambres sont réservées pour le samedi et le dimanche de Pâques. Ce taux de réservation est bas par rapport aux années précédentes », indique Romuald Ratolojanahary, responsable d'un hôtel à Antsirabe. D'autres hôteliers dans cette ville d'eau rapportent des taux de réservation inférieurs à 50 %, voire 30 %, en ce moment. « Il y a beaucoup trop d'hôtels dans cette ville, et les touristes ont l'embarras du choix, c'est pourquoi nous avons de la difficulté à remplir nos chambres », estime un hôtelier à Antsirabe.

Dépenser moins

Un autre à Ampefy suppose que ce faible taux d'affluence est dû à la baisse du niveau de vie.

« Certains clients ont choisi des hôtels qui proposent un tarif plus abordable. Chez nous, la nuitée coûte 229 000 ariary », enchaîne un responsable d'hôtel dans cette destination touristique de la région Itasy.

Une famille qui a l'habitude de passer les fêtes pascales à Ampefy a, en effet, décidé de rompre cette tradition, « fautes de moyens». « Les revenus demeurent inchangés, mais les charges continuent d'augmenter. Nous avons donc choisi de dépenser moins, et ne pas partir en vacances en fait partie », témoigne Zoely Rajanaonarivony, une mère de famille.

Les hôteliers ne cachent pas leur crainte. « C'est à cette période que nous recevons le plus de clients. À ce rythme, nos bénéfices pourraient diminuer », enchaîne Romuald Ratolojanahary.

La commune d'Ampefy accueillerait près de deux mille visiteurs par semaine. Les hôtels dans cette ville affichent souvent complets le week-end, et surtout pendant les fêtes. Des touristes locaux se ruent à Ampefy pour se ressourcer avec le calme de la région, ses paysages naturels et verdoyants. Antsirabe est, également, une destination incontournable pour les Tananariviens chaque Pâques, notamment avec l'événement Star Tour. L'an dernier, cet événement a réuni cent trente mille personnes, selon l'organisateur, qui vise encore plus haut cette année, avec cent cinquante mille cibles.

Ces hôteliers espèrent une augmentation de l'affluence des clients jusqu'au week-end pascal. « Nous avons encore une dizaine de jours avant la fête. Nous croisons les doigts pour que la situation s'améliore la semaine prochaine », lancent-ils.