Afrique: Futsal féminin/CAN - Atteindre la finale comme objectif

Dix-sept Barea poursuivent la préparation en vue de la CAN de futsal féminin. Madagascar débutera contre le Sénégal, le 22 avril au Maroc.

Dernière ligne droite. Dix-sept sur les trente et une présélectionnées poursuivent la préparation après les neuf jours de regroupement. Faute de gymnase, les protégées du coach Steve Princy Manitriniaina ont effectué leur entraînement, hier après-midi, sur le terrain synthétique d'Analakely.

Quatorze joueuses devraient normalement former la liste finale qui sera dévoilée avant le départ prévu logiquement le dimanche 20 avril. Les filles préparent la participation malgache à la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de futsal senior féminin qui aura lieu au Maroc, du 22 au 30 avril. Ce sommet continental est qualificatif à la Coupe du Monde de futsal féminin qui se tiendra aux Philippines, du 21 novembre au 7 décembre.

Les finalistes à la joute africaine représenteront le continent africain au Mondial. « Notre ambition est d'atteindre la finale. Je pense que c'est réalisable », confie l'entraîneur principal, Steve Princy. Une trentaine de présélectionnées ont entamé le regroupement le 2 avril, un peu plus de la moitié est retenue à quelques jours du départ.

Réalisable

«Nous avons constaté une progression considérable, surtout en termes de maîtrise du futsal, en l'espace d'une dizaine de jours de préparation. Cette semaine, nous avons renforcé le système défensif et aussi offensif. Et nous allons garder ce rythme», souligne le coach principal.

La formation actuelle est formée à ossature du Disciples FC, champion national en futsal et aussi en football classique. Le club de Vakinankaratra a six représentantes dans la sélection. AJSM d'Ihorombe et Ascuf de Matsiatra Ambony ont trois joueuses chacun.

Neuf pays participent à la CAN. Madagascar évolue dans le groupe C. Les Barea débuteront contre les Lionnes de la Téranga du Sénéga,l le 22 avril, puis joueront contre les Tanzaniennes, le 24 avril. Le groupe A est composé du pays hôte, le Maroc, de la Namibie et du Cameroun. La poule B est formée, pour sa part, de l'Angola, de l'Égypte et de la Guinée.

Les nations mieux classées de chaque poule ainsi que la meilleure deuxième se qualifieront pour les demi-finales. La délégation devrait normalement s'envoler pour le Maroc, le dimanche 20 avril.