Maroc: Tenue à Rabat de la 3e session du dialogue bilatéral dans le domaine religieux

Rabat — La 3e session du dialogue bilatéral dans le domaine religieux entre le Maroc et l'Autriche s'est tenue, du 7 au 10 avril à Rabat, en application des dispositions du mémorandum d'entente signé en juin 2022 entre le ministère des Habous et des Affaires islamiques et le ministère fédéral des Affaires européennes et internationales de la République d'Autriche.

Le programme de cette session a été marqué par l'organisation, au siège du ministère, d'une conférence scientifique sous le thème "La réalité du dialogue interreligieux et les voies de son renforcement et de la réalisation de ses objectifs", qui a connu la participation d'experts et de scientifiques issus des deux pays, indique un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Les membres de la délégation autrichienne ont été reçus par le ministre des Habous et des Affaires Islamiques au siège du ministère, fait savoir la même source, ajoutant que le dialogue bilatéral dans le domaine religieux fait partie d'un dialogue stratégique intégré englobant l'ensemble des aspects et domaines d'intérêt commun.

Durant cette session, les deux parties se sont félicitées des relations stratégiques liant le Maroc et l'Autriche, soulignant que ce dialogue constitue un prolongement et une consécration des relations bilatérales qui remontent à plus de 2 siècles.

Les intervenants des deux parties ont, en outre, mis en exergue une série de défis auxquels se heurte le dialogue interreligieux et interculturel, citant certains exemples mais aussi des pratiques réussies, ajoute le communiqué.

La délégation autrichienne a visité l'exposition internationale et le musée de la Sîrah du Prophète au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), où les membres de la délégation ont pris connaissance des infrastructures et des rôles de cette institution et de Dar El Hadith El Hassania.

Avant de se déplacer à Fès, les membres de la délégation ont également visité l'Institut oecuménique de théologie Al Mowafaqa à Rabat, qui représente un lieu de réflexion et de renforcement du dialogue interreligieux et constitue "un exemple incarnant le climat de paix et de fraternité qui règne entre les différentes communautés religieuses au Maroc".

Les membres de la délégation autrichienne ont, ensuite, visité l'Université Al Quaraouiyine de Fès, où ils ont abordé les moyens de renforcer la coopération pour ce qui est de la formation des étudiants et du cadre légal nécessaire à la coopération intellectuelle avec les Universités autrichiennes, note la même source, indiquant que la délégation a également visité les monuments religieux emblématiques de cette ville.

Les parties marocaine et autrichienne ont convenu de poursuivre l'échange virtuel en explorant l'option de réaliser un ouvrage conjoint contenant les résultats et les accomplissements des trois sessions du dialogue bilatéral dans le domaine religieux.