Maroc: Casablanca - Signature d'une convention pour améliorer la qualité des services de santé liés au sang et de ses dérivés

Casablanca — Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a procédé, vendredi à Casablanca, à la signature d'une convention de partenariat avec la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), ainsi qu'avec l'Agence Marocaine du Sang et de ses Dérivés.

La convention a été signée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Amine Tehraoui, le Président Directeur Général de la Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé, M. Lahcen Belyamani, et le directeur général de l'Agence Marocaine du Sang et de ses Dérivés, M. Kamal Doghmi.

Signée en marge du Salon International de la Simulation en Sciences de la Sante (SIM AFRICA 2025), cette convention s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle et de l'amélioration de la qualité des services de santé, a indiqué un communiqué conjoint rendu public à cette occasion.

Ce partenariat vise à consolider la coopération entre les trois institutions dans les domaines de la collecte de plasma, en réponse aux efforts déployés pour améliorer les infrastructures sanitaires du Royaume et atteindre l'autosuffisance nationale en produits vitaux, a précisé la même source, notant que l'accord prévoit la mise en place d'un ensemble d'initiatives majeures et tend à renforcer la sensibilisation à l'importance du don de sang et de plasma auprès du grand public.

La convention prévoit le développement de programmes de formation au profit des professionnels de santé, notamment les spécialistes dans la gestion du sang et de ses dérivés, en mettant l'accent sur la recherche et l'innovation dans les domaines de la transfusion sanguine et de la santé publique. En outre, la création de centres modernes de collecte de plasma, ainsi que le développement d'unités mobiles, afin de garantir une couverture provinciale élargie à travers tout le Royaume.

S'exprimant à cette occasion, M. Tehraoui a souligné que cette convention constitue une avancée majeure dans la démarche d'amélioration des services de soins au Maroc, précisant que la mise en oeuvre de ce partenariat permettra d'assurer la durabilité et la sécurité du système de collecte et de distribution du sang et du plasma, conformément aux normes internationales en matière de transfusion sanguine.

Le ministre a également insisté sur l'importance de cette convention dans la satisfaction des besoins des citoyens en produits sanguins de manière durable, contribuant ainsi à la consolidation de la sécurité sanitaire du pays sur le long terme.

À cet égard, la FM6SS et l'Agence Marocaine du Sang et de ses Dérivés ont réaffirmé leur engagement à appliquer les dispositions de cette convention, qui contribuera au renforcement des capacités nationales en matière de collecte de plasma.

Les trois parties ont souligné l'importance de la coopération entre les secteurs public et privé pour obtenir des résultats concrets dans ce domaine stratégique, tout en mettant l'accent sur la collaboration avec les partenaires internationaux et le partage des expertises et technologies de pointe en transfusion sanguine.

Les signataires ont insisté sur la nécessité d'harmoniser les normes et pratiques relatives à la collecte et à la qualification du sang, en adéquation avec les standards internationaux, affirmant que cette convention représente un pas décisif vers l'indépendance du Royaume en matière de produits sanguins, et constitue un levier essentiel pour l'amélioration des services de santé offerts aux citoyens, tout en permettant une meilleure réponse à leurs besoins et en renforçant la capacité du Maroc à relever les défis sanitaires futurs.

La convention inclut également plusieurs initiatives complémentaires, telles que la mise en place d'une plateforme nationale d'analyse des échantillons sanguins, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en vue d'assurer la qualité des produits sanguins, ainsi que la promotion de la recherche et du développement dans les domaines du fractionnement du plasma, des thérapies géniques et cellulaires.

Tenu du 10 au 12 avril à l'UM6SS, SIM AFRICA 2025 se veut un événement d'envergure internationale qui réunit des experts de premier plan dans le domaine de l'enseignement médical et de la simulation en sciences de la santé.

Au programme du Salon, plusieurs conférences qui abordent des thématiques clés telles que l'intégration de la simulation dans l'enseignement ou encore l'évaluation en santé via l'usage d'outils numérique, ainsi que des ateliers pratiques pour maîtriser la chirurgie robotique ou encore, la simulation en médecine d'urgence.