Maroc: Chambre des représentants - Ouverture de la deuxième session de l'année législative 2024-2025

Rabat — La Chambre des représentants a tenu, vendredi une séance plénière, consacrée à l'ouverture de la deuxième session de l'année législative 2024-2025.

À cette occasion, le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a souligné que l'intervalle entre les sessions a été marqué par de nombreuses activités liées aux relations extérieures, un domaine dans lequel la Chambre a déployé un effort considérable, précisant que durant cette période, la Chambre a poursuivi ses missions en lien étroit avec les préoccupations de la société, ainsi qu'avec les défis et enjeux imposés par le contexte national.

Ces défis et enjeux, au coeur desquels la Chambre des représentants doit constamment demeurer, a-t-il poursuivi, "nous engagent à redoubler d'efforts, avec plus de détermination et de persévérance, afin que nos actions aient un impact concret, et que les politiques publiques et les dépenses publiques aient l'effet escompté sur les conditions de vie des citoyens, ainsi que sur la performance des services publics et leurs relations avec les citoyens, qui doivent ressentir qu'ils en sont au centre et qu'ils en sont les bénéficiaires".

A cet égard, M. Talbi El Alami a appelé "à maintenir une présence active et productive et à mesurer pleinement la responsabilité et l'engagement qui nous sont confiés, chacun depuis sa position dans l'opposition ou la majorité", mettant l'accent sur la nécessité de garder constamment à l'esprit "nos intérêts géopolitiques et géostratégiques dans un contexte régional et international marqué par l'incertitude, les imprévus et l'émergence de nouvelles équations géopolitiques et géoéconomiques ponctuées par de nombreuses convulsions".

À la lumière de cela, a-t-il ajouté, "il nous appartient, à toutes et à tous, de renforcer notre cohésion et notre unité nationales, et de préserver la solidité et la cohérence de nos rangs", notant que cela exige de nous que "nous mettions autant que possible de côté nos divergences, et non nos différences, qui constituent la source même de notre richesse politique et culturelle en cette conjoncture régionale et internationale particulièrement délicate".

Il a, en outre, assuré que le Royaume dispose "des leviers nécessaires pour la résilience et le renforcement de notre positionnement régional, continental et international". En tête de ces leviers figurent "l'ancrage de nos institutions et de notre modèle démocratique, l'enracinement et la force de l'État marocain, ainsi que la mobilisation de la nation autour de notre Monarchie séculaire, garantissant la cohésion et la pérennité de la nation".

Dans ce sillage, il a relevé que la présence réussie et efficiente de la diplomatie parlementaire marocaine repose sur la vision clairvoyante et la sagesse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la conduite de la diplomatie nationale de manière à consolider le positionnement du Maroc en tant que puissance émergente et partenaire dans la gestion des questions internationales les plus importantes.

Plusieurs considérations doivent être prises en compte dans l'exercice de "nos missions diplomatiques", a-t-il souligné, expliquant qu'il s'agit en premier lieu de placer en permanence la question de l'intégrité territoriale en tête des priorités, positions et batailles diplomatiques, en s'inspirant de la vision Royale et de l'action de la diplomatie nationale, tout en gardant à l'esprit constamment les Hautes Directives Royales, qui soulignent que : "le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit.

M. Talbi El Alami a relevé aussi l'impératif d'intensifier l'action diplomatique à l'aune des grands changements que connaissent la politique mondiale et les relations internationales et les fluctuations des axes et des alliances internationales, où les parlements devront rapprocher les points de vue et oeuvrer pour une concorde internationale.

Et d'estimer que les défis internationaux tels que les conflits, l'extrémisme violent, les dérèglements climatiques, les migrations, les déplacements forcés et les conflits liés à l'eau et aux ressources alimentaires, tendent à s'aggraver.

Face à ces défis, il a appelé à la vigilance pour accompagner activement la diplomatie nationale et défendre les intérêts du pays et mettre en avant ses potentialités et ses contributions internationales dans la lutte contre ces dilemmes mondiaux, tout en renforçant "notre présence influente, et en nous armant d'une connaissance approfondie des dossiers", le but étant de faire face aux mensonges et aux falsifications de l'histoire, et de dénoncer la narration que les adversaires de l'intégrité territoriale continuent d'entretenir et de diffuser pour des objectifs désormais connus de tous.

Par ailleurs, il a fait savoir que l'attention portée aux questions nationales "ne nous a nullement détournés des questions qui préoccupent la communauté internationale et des nouvelles problématiques auxquelles elle est confrontée, en premier lieu la paix et la justice internationales.

Dans ce contexte, il a indiqué, que lors des différents forums parlementaires, la solidarité avec le peuple palestinien frère a été réitérée, tout en rappelant le soutien continu du Royaume du Maroc à la juste cause du peuple palestinien, sous la conduite de son Autorité nationale et ses institutions légitimes, ainsi que le rôle joué par le Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et son bras social et humanitaire, l'Agence Bayt Mal Al-Qods, dans le soutien à la présence palestinienne.