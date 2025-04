Maroc: L'exposition 'A Tale of Two Cities', Un pont artistique entre Tanger et Gibraltar

Tanger — Le vernissage de l'exposition "A Tale of Two Cities" (un conte de deux villes) a eu lieu, jeudi soir à la gallery Kent de Tanger, dans le cadre de l'échange culturel entre Gibraltar et la ville du détroit.

Cette exposition, organisée par les Services culturels de Gibraltar, en collaboration avec la Fondation JM Memorial, est une célébration dynamique et festive, mettant en lumière les oeuvres de sept artistes gibraltariens talentueux, à savoir Aaron Soleci, Ambrose Avellano, Jane Langdon, Karl Ullger, Leslie Gaduzo, Mark Montovio, ainsi que Monica Popham, lauréate du prix Sky Arts Landscape of the Year.

Selon un communiqué publié à cette occasion, l'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 10 mai, vise à renforcer les échanges culturels entre Gibraltar et le Maroc, tout en offrant aux artistes des opportunités précieuses de promotion et de réseautage, notant qu'elle rassemble une diversité de styles et de médiums, incluant peintures, sculptures et textiles.

"Cet échange avec le Maroc est une plateforme idéale pour nos artistes locaux, afin de mettre en avant leur talent et d'établir des contacts précieux", a souligné le ministre de l'Égalité, de l'emploi, de la culture et du tourisme du Gibraltar, Christian Santos GMD MP, cité dans le communiqué, saluant les efforts des partenaires dans l'organisation de cet événement artistique.

Dans une déclaration à la presse, la directrice de la Gallery Kent, Aziza Laraki, a indiqué que cette exposition est un jalon dans un long pont de dialogue et d'entente entre les villes de Tanger et de Gibraltar, soulignant la volonté de la galerie de continuer à accueillir des artistes gibraltariens pour renforcer la coopération culturelle et l'échange d'expériences entre les deux villes.

Elle a noté que cette exposition rapproche l'expérience artistique unique des créateurs gibraltariens des amateurs de l'art et de la culture à Tanger.

De son côté, l'artiste Mark Montovio a relevé que cet événement culturel constitue un espace d'échange artistique et d'interaction entre les cultures des deux villes, ainsi qu'une plateforme visant à mettre en lumière les créations des artistes gibraltariens et à favoriser l'interaction entre les artistes des deux villes.

Les oeuvres exposées mettent en avant différentes expressions artistiques contemporaines, allant de l'acrylique aux huiles, en passant par le mixed media, la céramique, le bois et le métal.

Chaque pièce reflète la vision unique de son créateur et contribue au dialogue artistique entre ces deux villes.