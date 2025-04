Afrique: CAN U17 / Quarts de finale - Tunisie - Mali (Ce soir à 20h00) - Avec le même allant !

Terminant deuxième de son groupe et clôturant le premier tour sur une défaite, le Mali reste un adversaire redoutable. A nos jeunes de poursuivre sur leur lancée pour que l'aventure ne s'arrête pas en si bon chemin.

Maintenant que la qualification à la Coupe du monde U17 est dans la poche, nos jeunes internationaux aborderont les quarts de finale de la CAN avec l'état d'esprit de ne rien à perdre et tout à gagner pour aller le plus loin possible dans ce tournoi rien que pour s'aguerrir et gagner en expérience.

Pour Slim Bouasker et ses camarades, cette Coupe d'Afrique des Nations est une opportunité qui se présente à eux pour vivre l'expérience d'un tournoi de grande envergure. C'est aussi l'occasion de commencer à se faire un petit nom et monnayer leur talent dans la perspective de signer un bon contrat professionnel d'autant que dans ce genre de tournois continentaux, les recruteurs des grands clubs sont assis sur les gradins à scruter les talents en herbe. Une chance inouïe pour démarrer une carrière professionnelle.

Franchir un nouveau palier

Le premier tour étant disputé avec succès avec une large victoire en match d'ouverture contre la Somalie (3-0), accrochant par la suite le Sénégal tenant du titre (0-0) avant de terminer leader de son groupe à la faveur de sa victoire devant la Gambie (2-1). Pour l'équipe de Tunisie U17, la mission de l'étape initiale de la CAN est accomplie étant donné qu'elle s'est qualifiée et pour les quarts de finale du tournoi et pour la Coupe du monde au Qatar.

Pour la seconde étape de la CAN, les poulains de Mohamed Amine Neffati sont appelés à franchir un nouveau cap : poursuivre l'aventure continentale en commençant par décrocher leur billet pour les demi-finales. Leur adversaire du jour, le Mali, est certes abordable au vu de son parcours au premier tour à l'issue duquel il a terminé deuxième de son groupe D derrière la Côte d'Ivoire, mais il faut le prendre au sérieux.

Le Mali est sans aucun doute un adversaire qui force le respect. Ceci dit, l'entraîneur national, Mohamed Amine Neffati, sera privé ce soir des services du milieu défensif Ilyes Dhaoui, expulsé dans le temps additionnel contre la Gambie. Le reste du groupe est à sa disposition, le gardien de but Slim Bouasker et les acteurs de la victoire devant la Gambie, Yessine Ben Mahmoud et Anis Saidi, notamment.