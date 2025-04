Tunisie: Mohamed Ali Nafti multiplie les rencontres bilatérales au Forum d'Antalya

En marge de sa participation à la quatrième édition du Forum diplomatique d'Antalya, organisée en Turquie sous le thème « Restaurer le rôle de la diplomatie dans un monde fragmenté », Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a multiplié ce jour les rencontres bilatérales et multilatérales avec plusieurs de ses homologues et hauts responsables internationaux.

Le ministre s'est entretenu aussi avec Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de l'Algérie. Cette rencontre a permis de faire le suivi des engagements pris lors de leur réunion du 9 avril à Tunis.

Il a également échangé avec Badr Abdel Aaty, ministre égyptien des Affaires étrangères, de la Migration et des Égyptiens à l'étranger, en préparation de sa prochaine visite officielle à Tunis. Avec le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Abdallah Ali Al-Yahya, les discussions ont porté sur les avancées concrètes issues de la commission mixte tuniso-koweïtienne, tenue à Tunis le 20 novembre 2024.

Mohamed Ali Nafti a par ailleurs rencontré son homologue ukrainien, Andrii Sybiha, avec qui il a abordé les efforts internationaux en cours pour rétablir la paix dans la région, ainsi que les moyens de dynamiser les échanges commerciaux tuniso-ukrainiens.

Dans le cadre de la situation en Libye, le ministre a tenu une réunion de travail avec Hanna Serwaa Tetteh, représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en Libye et cheffe de la MANUL, afin d'examiner les pistes de renforcement du soutien onusien aux efforts de stabilisation dans ce pays voisin.

Deux autres rencontres ont complété cette journée diplomatique : l'une avec Miguel Ángel Moratinos, Haut Représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, consacrée à la consolidation de cette initiative multilatérale, et l'autre avec Javier Colomina, secrétaire général adjoint de l'OTAN chargé des affaires politiques et de la politique de sécurité, ainsi que représentant spécial pour le voisinage sud. Cette dernière a permis de revenir sur sa récente visite en Tunisie et sur l'importance accordée par Tunis à la sécurité dans la région méditerranéenne.

Ces rencontres s'inscrivent dans une dynamique de diplomatie active, portée par la Tunisie, en faveur du dialogue, de la paix et de la coopération avec ses partenaires régionaux et internationaux.