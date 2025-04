Afrique du Nord: La Tunisie réaffirme son refus d'être une terre de transit ou d'installation pour les migrants irréguliers

Le ministre tunisien de l'Intérieur, Khaled Nouri, a participé ce vendredi à Naples, en Italie, au deuxième sommet des ministres de l'Intérieur des pays membres du Comité directeur pour le retour volontaire des migrants en situation irrégulière vers leurs pays d'origine.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, la réunion a été consacrée à l'examen des mécanismes à adopter pour favoriser le retour volontaire des migrants irréguliers. Y ont également pris part les ministres de l'Intérieur d'Algérie et de Libye, ainsi que le vice-ministre italien des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, Edmondo Cirielli. L'initiative a été lancée à l'invitation du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi.

Dans son intervention, Khaled Nouri a rappelé que la Tunisie "refuse catégoriquement de devenir une terre d'installation ou d'asile" et qu'elle "n'agira en aucun cas comme gardienne des frontières d'autrui". Il a insisté sur le fait que les forces sécuritaires et militaires tunisiennes déploient des efforts considérables pour sécuriser les frontières terrestres et maritimes du pays, lutter contre les réseaux de passeurs et empêcher toute tentative d'infiltration, tout en respectant les engagements en matière de sauvetage, d'assistance humanitaire et de respect des droits humains.

Le ministre a aussi mis en lumière la fragilité géopolitique de la région du Sahel et du Sahara, confrontée à une pression démographique croissante, poussant de nombreux jeunes à tenter de rejoindre l'Europe de manière irrégulière. Il a souligné que la Tunisie, de par sa proximité géographique avec l'Europe, est particulièrement exposée aux conséquences de cette dynamique migratoire.

Khaled Nouri a réaffirmé la volonté de la Tunisie de défendre sa souveraineté, son identité nationale et sa cohésion démographique, déclarant que « les forces tunisiennes ne protégeront que leurs propres frontières ».

En parallèle, le ministre a appelé à une approche globale, coordonnée et durable pour traiter les causes profondes de la migration irrégulière. Il a plaidé pour une coopération renforcée fondée sur le partage des responsabilités et une vision de développement qui respecte les droits humains, en particulier par la création d'opportunités d'emploi et de vie digne dans les pays d'origine et de transit.

Le ministre a aussi encouragé les partenaires internationaux à investir dans les pays du sud de la Méditerranée afin de réduire les facteurs de départ. Il a appelé à intensifier les efforts diplomatiques avec les pays de la région sahélo-saharienne pour qu'ils coopèrent plus activement dans le traitement des demandes de retour volontaire de leurs ressortissants et renforcent leur collaboration avec les organisations internationales concernées.

En marge du sommet, Khaled Nouri a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues algérien et libyen, avant de coprésider, avec le ministre italien de l'Intérieur, une réunion élargie aux délégations des deux pays, axée sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de migration irrégulière.