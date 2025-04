Tunisie: Clôture des travaux de la 26e session du Comité militaire tuniso-italien à Rome - cap sur les priorités de 2025

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sahili, et son homologue italien, Guido Crosetto, ont présidé jeudi à Rome la clôture des travaux de la 26e session du Comité militaire tuniso-italien. Cette réunion s'est tenue en présence de délégations militaires de haut niveau des deux pays.

Dans son allocution, Khaled Sahili a salué le climat positif ayant marqué les travaux, reflétant la profondeur des relations historiques entre la Tunisie et l'Italie. Il a mis en valeur les résultats obtenus au titre des activités militaires de l'année 2024, et la volonté partagée de garantir le succès des actions programmées pour 2025. Ces efforts visent à renforcer la préparation opérationnelle et les capacités des forces armées des deux pays.

Le ministre a souligné que la régularité des sessions de ce Comité témoigne de la détermination des deux parties à approfondir leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la formation, de l'hydrographie, de l'échange d'expertise et de la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Il a également évoqué le soutien apporté à des projets d'infrastructure à vocation de formation, comme la modernisation de l'Académie navale tunisienne et la réussite du centre de formation professionnelle de plongée à Zarzis (gouvernorat de Médenine). D'autres projets de développement, à l'instar de celui de la zone d'El-Mdhilla (délégation d'El-Faouar, gouvernorat de Kébili), s'inscrivent dans cette dynamique, inspirée du projet pilote de Rejim Maatoug.

Guido Crosetto a, pour sa part, salué les échanges fructueux de cette session, estimant qu'ils ouvrent de nouvelles perspectives de coopération. Il a réaffirmé l'attachement de l'Italie à renforcer davantage ses liens avec la Tunisie, fondés sur une relation historique forte et mutuellement bénéfique.

À l'occasion de cette visite, les deux ministres ont tenu une réunion de travail consacrée à l'état des lieux et aux perspectives du partenariat bilatéral. Ils ont abordé des dossiers d'intérêt commun, la situation sécuritaire dans la région, ainsi que les défis liés à la migration irrégulière. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'une approche globale et solidaire, axée sur le développement et le traitement des causes profondes du phénomène migratoire, tout en luttant contre les réseaux de traite des êtres humains.

Khaled Sahili a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à jouer son rôle de facteur de stabilité régionale, en poursuivant ses efforts en coopération avec ses partenaires, dans le respect mutuel et la confiance réciproque, au service de la sécurité et de la paix en Méditerranée.

Cette session s'inscrit dans le cadre du suivi annuel des travaux du Comité militaire tuniso-italien, organisé en alternance entre les deux pays, et permettant d'évaluer les programmes menés conjointement ainsi que de planifier les activités futures.