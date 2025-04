Ile Maurice: Les PME s'attendent à un changement positif pour favoriser leur développement

Les consultations pré-budgétaires se poursuivent. Le 9 avril, les représentants des Petites et moyennes entreprises (PME) ont rencontré le junior minister des Finances, Dhaneshwar Damry.

À l'issue de cette rencontre, Ajay Beedassy, président de la SME Chamber, s'est dit satisfait des échanges. Il a souligné les nombreux défis auxquels sont confrontées les PME : «Au cours de ces dernières années, certaines ont mis la clé sous la porte en raison de situations intenables. D'autres ont vu le jour et certaines résistent encore, mais avec un chiffre d'affaires en baisse. Avec le nouveau gouvernement, nous espérons un changement positif.»

Il a ajouté : «Lors de la consultation, on nous a assuré que cette rencontre n'était que la première d'une série avec les représentants des PME. Cela m'a particulièrement réjoui car, d'ordinaire, une seule réunion est organisée avec le ministre dans le cadre de la préparation du Budget, une fois par an.» Dans cette optique, la SME Chamber a proposé la tenue de réunions régulières, idéalement mensuelles, avec le ministère des PME, afin d'identifier les problèmes, d'en analyser les causes et de travailler ensemble à des solutions concrètes.

Les propositions phares soumises dans le cadre du Budget ont notamment porté sur l'endettement, en particulier celui lié au Wage Assistance Scheme, mis en place avec la Development Bank of Mauritius. «Le remboursement de cette dette freine le développement des PME. De plus, avec la hausse des salaires, les entreprises n'ont plus les ressources nécessaires pour s'en acquitter.»

Autre priorité évoquée : la relance et le renforcement du soutien aux salaires via la Mauritius Revenue Authority. «Il est urgent de réactiver ce programme afin d'alléger la charge salariale sur les entreprises.»

Concernant la problématique de l'antidumping, il a été souligné qu'il est essentiel de surveiller les cargaisons de vêtements d'occasion arrivant à Maurice, certaines pouvant contenir des produits illicites, nuisant ainsi à une concurrence équitable.

Les questions liées à la main-d'oeuvre ont également été abordées, notamment la lourdeur administrative entourant l'emploi de travailleurs étrangers. Enfin, en matière d'appels d'offres, la SME Chamber a plaidé pour que les PME soient priorisées.

«Si les PME sont endettées et exposées à une concurrence déloyale, elles risquent d'être paralysées dès le départ, ce qui peut mener à leur faillite. Il faut des mesures concrètes pour les promouvoir», a conclu Ajay Beedassy