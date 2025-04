Ile Maurice: Le groupe Bhunjun rachète les opérations d'Engen Mauritius

Le groupe de construction Bhunjun passe à une nouvelle étape de son développement en devenant la première société mauricienne à être propriétaire à part entière d'un réseau de distribution de carburant à Maurice.

Pour preuve : il vient de racheter les opérations d'Engen Mauritius pour un montant qui avoisinerait Rs 2 milliards, selon nos renseignements.

Ce deal, soumis aux approbations statutaires des autorités compétentes, concerne la reprise de 37 stations-service et l'ensemble des activités commerciales d'Engen à Maurice, par le biais de sa filiale Beta Oil Terminal. Le choix du groupe Bhunjun fait suite à un exercice d'évaluation visant à identifier un acheteur pour opérer les activités d'Engen, à Maurice après l'accord conclu en mai 2024 permettant l'acquisition en Afrique du Sud d'Engen Ltd par le groupe Vivo, déjà présent à Maurice par l'intermédiaire de Vivo Energy.

Or, en vue d'éviter une concentration du marché et craignant que la fusion puisse permettre à Vivo Energy de contrôler à la fois Vivo Mauritius et Engen Maurice, la Competition Commission avait demandé l'année dernière la cession des actifs d'Engen à Maurice et la reprise de ses opérations par un opérateur indépendant. D'où le choix du groupe Bhunjun comme acquéreur privilégié, sur la base de son expertise dans le transport maritime de pétrole à l'international.

Le Chief Executive Officer (CEO) du groupe Bhunjun explique que cette incursion dans le secteur de l'énergie, à travers l'acquisition d'Engen, traduit sa stratégie de croissance dynamique et son ambition de contribuer au développement économique du pays. «La reprise d'Engen Mauritius se fera en tant que going concern, et sera financée à partir des fonds propres et des prêts d'institutions bancaires et financières.» Et d'ajouter que les 42 employés ainsi que toute la logistique de la société existante passeront sous le contrôle du groupe, qui s'appuie sur «son savoirfaire et sa vision historique pour devenir un acteur clé de la transformation économique».

Stan Mittelman, CEO de Vivo Energy, se réjouit de son côté d'avoir conclu cet accord avec le groupe Bhunjun. Cette transaction, dit-il, répond aux exigences réglementaires visant à maintenir le paysage concurrentiel des opérateurs de carburant à Maurice, tout en offrant stabilité et opportunités aux employés, clients et partenaires d'Engen à Maurice.

Le groupe familial, fondé en 1960 par Soodursan Bhunjun et opérant dans les secteurs de la construction, de l'immobilier et de la logistique - avec à son actif la construction de projets tels que l'université de Maurice, le Waterpark Leisure Village et la Cyber Tower 1 - pense pouvoir opérer la chaîne des 37 stations-service dans un délai de deux mois. «Vu que nous serons l'unique propriétaire, nous aurons une grande marge de manoeuvre pour développer de nouveaux projets d'expansion», souligne Vikram Bhunjun.

Selon l'édition 2024 du Top 100 Companies, le groupe brassait, au 30 juin 2023, un chiffre d'affaires de Rs 3,1 milliards et s'était classé à la 44e place. La reprise d'Engen Mauritius devrait doper son chiffre d'affaires et lui faire gagner quelques places.